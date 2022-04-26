9 мая в Перми ограничат продажу ножей

27 апреля 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

9 мая в Перми ограничат продажу колюще-режущих предметов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В День Победы, 9 мая, в Перми власти ограничили продажу колюще-режущих предметов. Такое решение принято на заседании антитеррористической комиссии, сообщили в мэрии. «В соответствии с решением, принятым на заседании антитеррористической комиссии, в связи с проведением праздничных мероприятий в честь 9 Мая, предприятиям, расположенным в домах, попадающих в периметр безопасности, рекомендовано ограничить продажу колюще-режущих предметов, а также продукции в стеклянной таре», — сообщается на сайте администрации Перми. Также традиционно 9 мая в городе будет запрещена розничная продажа алкоголя. Ранее сообщалось, что в этом году, благодаря улучшению эпидемиологической ситуации, праздничные мероприятия состоятся в обычном формате, а не онлайн. 9 мая военный парад и шествие «Бессмертного полка» пройдут по Октябрьской площади. Также запланирована концертная программа на площади перед Театром-Театром и праздничный салют. В 2020 году из эпидемии коронавируса от мероприятий пришлось отказаться, а в 2021 году парад состоялся без зрителей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В День Победы, 9 мая, в Перми власти ограничили продажу колюще-режущих предметов. Такое решение принято на заседании антитеррористической комиссии, сообщили в мэрии. «В соответствии с решением, принятым на заседании антитеррористической комиссии, в связи с проведением праздничных мероприятий в честь 9 Мая, предприятиям, расположенным в домах, попадающих в периметр безопасности, рекомендовано ограничить продажу колюще-режущих предметов, а также продукции в стеклянной таре», — сообщается на сайте администрации Перми. Также традиционно 9 мая в городе будет запрещена розничная продажа алкоголя. Ранее сообщалось, что в этом году, благодаря улучшению эпидемиологической ситуации, праздничные мероприятия состоятся в обычном формате, а не онлайн. 9 мая военный парад и шествие «Бессмертного полка» пройдут по Октябрьской площади. Также запланирована концертная программа на площади перед Театром-Театром и праздничный салют. В 2020 году из эпидемии коронавируса от мероприятий пришлось отказаться, а в 2021 году парад состоялся без зрителей.