Пермские власти раскрыли формат проведения 9 Мая

На площади у Театр-Театра состоится концертная программа Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Торжественный парад и Бессмертный полк 9 мая в Перми в 2022 году пройдут в привычном очном формате. Эпидемиологическая обстановка сейчас позволяет проводить такие мероприятия в традиционной форме, сообщает сайт правительства Пермского края.

«В этом году принято решение о проведении торжественного парада и шествия „Бессмертный полк“ в привычном формате», — сообщается на сайте кабина. В 2020 году из эпидемии коронавируса от мероприятий пришлось отказаться, а в 2021 году парад состоялся без зрителей.

Как сообщается, войска пермского гарнизона 9 мая 2022 года пройдут по Октябрьской площади. После этого состоится возложение цветов к Мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу. Также запланирована концертная программа на площади перед Театром-Театром. На набережной города будет играть фоновая музыка, а завершится праздник 10-минутный салютом.