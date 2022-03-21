21 марта 2022

Пермские власти раскрыли формат проведения 9 Мая

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9 Мая. Пермь, сцена, 70 лет победе, 9 мая
На площади у Театр-Театра состоится концертная программа Фото:

Торжественный парад и Бессмертный полк 9 мая в Перми в 2022 году пройдут в привычном очном формате. Эпидемиологическая обстановка сейчас позволяет проводить такие мероприятия в традиционной форме, сообщает сайт правительства Пермского края.

«В этом году принято решение о проведении торжественного парада и шествия „Бессмертный полк“ в привычном формате», — сообщается на сайте кабина. В 2020 году из эпидемии коронавируса от мероприятий пришлось отказаться, а в 2021 году парад состоялся без зрителей.

Как сообщается, войска пермского гарнизона 9 мая 2022 года пройдут по Октябрьской площади. После этого состоится возложение цветов к Мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу. Также запланирована концертная программа на площади перед Театром-Театром. На набережной города будет играть фоновая музыка, а завершится праздник 10-минутный салютом.

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Торжественный парад и Бессмертный полк 9 мая в Перми в 2022 году пройдут в привычном очном формате. Эпидемиологическая обстановка сейчас позволяет проводить такие мероприятия в традиционной форме, сообщает сайт правительства Пермского края. «В этом году принято решение о проведении торжественного парада и шествия „Бессмертный полк“ в привычном формате», — сообщается на сайте кабина. В 2020 году из эпидемии коронавируса от мероприятий пришлось отказаться, а в 2021 году парад состоялся без зрителей. Как сообщается, войска пермского гарнизона 9 мая 2022 года пройдут по Октябрьской площади. После этого состоится возложение цветов к Мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу. Также запланирована концертная программа на площади перед Театром-Театром. На набережной города будет играть фоновая музыка, а завершится праздник 10-минутный салютом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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