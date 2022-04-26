Курганские заводы ищут работников с зарплатой от 70 000 рублей

27 апреля 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

Завод «Курганстальмост» предлагает инженеру-программисту заработную плату от 70 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский завод, поставляющий мосты в Европу, ищет работника для разработки ПО и информационных моделей баз данных. «Курганстальмост» предлагает заработную плату от 70 000 рублей. О самых актуальных вакансиях недели сообщили в telegram-канале «Курганская область официально». «ЗАО „Курганстальмост“ приглашает на работу инженера-программиста. Заработная плата от 70 000 рублей. Образование высшее (техническое), рассмотрим кандидатуру студента», — говорится в объявлении. В топ-10 актуальных вакансий недели также вошел водитель тягача МАЗ. Компания ООО «Мастер» готова платить от 50 000 рублей. На курганском заводе электромонтажных изделий ищут мастера с заработной платой от 45 000 рублей. Оператору плазменной резки на заводе дорожной техники «Регион-45» предлагают заработную плату от 40 000 рублей. На деревоперерабатывающем заводе «Кособродск» механику обещают платить от 40 000 рублей, трактористу — от 35 000 рублей. Ранее URA.RU писало о том, что курганский завод АО «Корвет», выпускающий трубопроводную арматуру для нефтяников, ищет сотрудников для работы в механосборочном цехе. В объявлении токарю-карусельщику предлагали заработную плату 80 000 рублей. Всего на сайте арматурного завода было открыто около 50 актуальных вакансий. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Курганский завод, поставляющий мосты в Европу, ищет работника для разработки ПО и информационных моделей баз данных. «Курганстальмост» предлагает заработную плату от 70 000 рублей. О самых актуальных вакансиях недели сообщили в telegram-канале «Курганская область официально». «ЗАО „Курганстальмост“ приглашает на работу инженера-программиста. Заработная плата от 70 000 рублей. Образование высшее (техническое), рассмотрим кандидатуру студента», — говорится в объявлении. В топ-10 актуальных вакансий недели также вошел водитель тягача МАЗ. Компания ООО «Мастер» готова платить от 50 000 рублей. На курганском заводе электромонтажных изделий ищут мастера с заработной платой от 45 000 рублей. Оператору плазменной резки на заводе дорожной техники «Регион-45» предлагают заработную плату от 40 000 рублей. На деревоперерабатывающем заводе «Кособродск» механику обещают платить от 40 000 рублей, трактористу — от 35 000 рублей. Ранее URA.RU писало о том, что курганский завод АО «Корвет», выпускающий трубопроводную арматуру для нефтяников, ищет сотрудников для работы в механосборочном цехе. В объявлении токарю-карусельщику предлагали заработную плату 80 000 рублей. Всего на сайте арматурного завода было открыто около 50 актуальных вакансий.