Представители ТЦ в Екатеринбурге попросили губернатора о помощи

По словам Курпиной, 90% ТРЦ закредитованы, а значит нуждаются в государственной помощи при нынешних условиях экономики Фото: Размик Закарян © URA.RU

Представители торговых центров Екатеринбурга отправили письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой помочь им в нынешней экономической ситуации. Об этом рассказала генеральный директор торгового центра «Европа» и региональный представитель Российского совета торговых центров (РСТЦ) Свердловской области Марина Крупина. Беседа состоялась в рамках круглого стола «Торговые центры в новых экономических реалиях: проблемы, решения, перспективы».

«Со своей стороны мы направили письмо губернатору с просьбой поддержки. Надеемся, что наша просьба будет рассмотрена и будет какой-то положительный отзыв», — рассказала Крупина. Она сообщила, что в письмо были включены такие пункты, как продление льготы на имущественный налог на 2023 год, а также просьба помочь в переговорах с банками.

По словам Крупиной, в настоящий момент около 90% торговых центров состоят в долговых обязательствах перед кредитными организациями, при этом трафик посещаемости ТРЦ в апреле упал на 10-15%, что отражается на деятельности торговых центров. При этом к владельцам торговых помещений массово обращаются арендаторы, которые просят поддержать их в нынешних экономических условиях. Однако представители бизнеса отмечают, что могут помочь только в том случае, если получат поддержку на государственном уровне.