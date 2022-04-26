26 апреля 2022

Жители двух микрорайонов в Челябинске задыхаются от дыма пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, дым, лесной пожар
В лесном массиве в Челябинске загорелась трава (фото из архива) Фото:

Жители двух микрорайонов на Северо-Западе Челябинска задыхаются от дыма пожара. Как сообщили URA.RU очевидцы, от «Паркового» и до «Александровского» невозможно нормально дышать.

«Из-за дымки дышать невозможно. Скорее всего где-то рядом горит трава. Дым разносится по всему району», — сообщили URA.RU читатели.

В ГУ МЧС региона URA.RU подтвердили факт пожара. Как сообщили в пресс-службе ведомства, горит трава в лесополосе. На месте работают три автоцистерны и девять человек личного состава. Угрозы распространения пламени нет.

С началом весеннего сезона на территории Челябинской области каждый день регистрируют множество природных пожаров. Чаще всего их причиной становится неосторожное обращение с огнем.

Дым от пожара распространился на два микрорайона города
Фото:
«Парковый» и «Александровский» микрорайоны Челябинска накрыло дымкой
Фото:

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Жители двух микрорайонов на Северо-Западе Челябинска задыхаются от дыма пожара. Как сообщили URA.RU очевидцы, от «Паркового» и до «Александровского» невозможно нормально дышать. «Из-за дымки дышать невозможно. Скорее всего где-то рядом горит трава. Дым разносится по всему району», — сообщили URA.RU читатели. В ГУ МЧС региона URA.RU подтвердили факт пожара. Как сообщили в пресс-службе ведомства, горит трава в лесополосе. На месте работают три автоцистерны и девять человек личного состава. Угрозы распространения пламени нет. С началом весеннего сезона на территории Челябинской области каждый день регистрируют множество природных пожаров. Чаще всего их причиной становится неосторожное обращение с огнем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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