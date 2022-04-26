Жители двух микрорайонов на Северо-Западе Челябинска задыхаются от дыма пожара. Как сообщили URA.RU очевидцы, от «Паркового» и до «Александровского» невозможно нормально дышать.
«Из-за дымки дышать невозможно. Скорее всего где-то рядом горит трава. Дым разносится по всему району», — сообщили URA.RU читатели.
В ГУ МЧС региона URA.RU подтвердили факт пожара. Как сообщили в пресс-службе ведомства, горит трава в лесополосе. На месте работают три автоцистерны и девять человек личного состава. Угрозы распространения пламени нет.
С началом весеннего сезона на территории Челябинской области каждый день регистрируют множество природных пожаров. Чаще всего их причиной становится неосторожное обращение с огнем.
Дым от пожара распространился на два микрорайона города
Фото: Читатель URA.RU
«Парковый» и «Александровский» микрорайоны Челябинска накрыло дымкой
Жители двух микрорайонов на Северо-Западе Челябинска задыхаются от дыма пожара. Как сообщили URA.RU очевидцы, от «Паркового» и до «Александровского» невозможно нормально дышать. «Из-за дымки дышать невозможно. Скорее всего где-то рядом горит трава. Дым разносится по всему району», — сообщили URA.RU читатели. В ГУ МЧС региона URA.RU подтвердили факт пожара. Как сообщили в пресс-службе ведомства, горит трава в лесополосе. На месте работают три автоцистерны и девять человек личного состава. Угрозы распространения пламени нет. С началом весеннего сезона на территории Челябинской области каждый день регистрируют множество природных пожаров. Чаще всего их причиной становится неосторожное обращение с огнем.