В лесном массиве в Челябинске загорелась трава (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители двух микрорайонов на Северо-Западе Челябинска задыхаются от дыма пожара. Как сообщили URA.RU очевидцы, от «Паркового» и до «Александровского» невозможно нормально дышать.

«Из-за дымки дышать невозможно. Скорее всего где-то рядом горит трава. Дым разносится по всему району», — сообщили URA.RU читатели.

В ГУ МЧС региона URA.RU подтвердили факт пожара. Как сообщили в пресс-службе ведомства, горит трава в лесополосе. На месте работают три автоцистерны и девять человек личного состава. Угрозы распространения пламени нет.

С началом весеннего сезона на территории Челябинской области каждый день регистрируют множество природных пожаров. Чаще всего их причиной становится неосторожное обращение с огнем.

Дым от пожара распространился на два микрорайона города Фото: Читатель URA.RU

«Парковый» и «Александровский» микрорайоны Челябинска накрыло дымкой Фото: Читатель URA.RU