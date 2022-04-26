В Новом Уренгое впервые откроется сетевой гигант «Лента»

Сроки открытия «Ленты» названы не были Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Нового Уренгоя ведут переговоры с федеральной сетью «Лента». Участок под строительство магазина уже определен — его площадь 3,5 Гектара. Об этом сообщили на заседании городской думы, где глава Нового Уренгоя предоставил отчет о проделанной работе в 2021 году.

«Земельный участок площадью более 3,5 га под гипермаркет определен в северной части. Получены технические условия на подключение к сетям. Район реализации проекта перспективный — вокруг строится много жилых домов, а это значит, что у будущих жильцов будет крупный магазин в шаговой доступности», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии в официальном telegram-канале.

Был направлен запрос в администрацию Нового Уренгоя для уточнения сроков открытия «Ленты». Ответ на момент публикации не получен.

Ранее несколько крупных сетевых гиганта «Пятерочка» и «Магнит» открылись в Салехарде. Власти поспособствовали приходу торговых сетей в город.