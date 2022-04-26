26 апреля 2022

В Новом Уренгое впервые откроется сетевой гигант «Лента»

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Ситуация в супермаркете Лента на фоне ажиотажа связанного с эпидемией коронавируса. Челябинск, магазин, еда, супермаркет лента, лента
Сроки открытия «Ленты» названы не были Фото:

Власти Нового Уренгоя ведут переговоры с федеральной сетью «Лента». Участок под строительство магазина уже определен — его площадь 3,5 Гектара. Об этом сообщили на заседании городской думы, где глава Нового Уренгоя предоставил отчет о проделанной работе в 2021 году.

«Земельный участок площадью более 3,5 га под гипермаркет определен в северной части. Получены технические условия на подключение к сетям. Район реализации проекта перспективный — вокруг строится много жилых домов, а это значит, что у будущих жильцов будет крупный магазин в шаговой доступности», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии в официальном telegram-канале.

Был направлен запрос в администрацию Нового Уренгоя для уточнения сроков открытия «Ленты». Ответ на момент публикации не получен.

Ранее несколько крупных сетевых гиганта «Пятерочка» и «Магнит» открылись в Салехарде. Власти поспособствовали приходу торговых сетей в город.

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Власти Нового Уренгоя ведут переговоры с федеральной сетью «Лента». Участок под строительство магазина уже определен — его площадь 3,5 Гектара. Об этом сообщили на заседании городской думы, где глава Нового Уренгоя предоставил отчет о проделанной работе в 2021 году. «Земельный участок площадью более 3,5 га под гипермаркет определен в северной части. Получены технические условия на подключение к сетям. Район реализации проекта перспективный — вокруг строится много жилых домов, а это значит, что у будущих жильцов будет крупный магазин в шаговой доступности», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии в официальном telegram-канале. Был направлен запрос в администрацию Нового Уренгоя для уточнения сроков открытия «Ленты». Ответ на момент публикации не получен. Ранее несколько крупных сетевых гиганта «Пятерочка» и «Магнит» открылись в Салехарде. Власти поспособствовали приходу торговых сетей в город.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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