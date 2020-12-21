В ЯНАО мошенники наживаются на открытии известного супермаркета

В ЯНАО мошенники пытаются нажиться на открытии «Пятерочки» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Салехарде неизвестные рассылают в мессенджеры ямальцам предложения получить купон в честь открытия сети супермаркетов «Пятерочка». Однако при переходе по ссылке жителям окружной столицы предлагают ввести данные банковских карт, сообщила URA.RU жительница Ямала Мария Исмаилова.

«С Наступающим! „Пятерочка“ дарит купоны на 5000 Рублей к Новому Году! Я уже получил (а), а ты? Количество подарков ограничено, успей», — такое сообщение пришло Исмаиловой в «Telegram». В конце этого послания была ссылка для перехода на сайт, чтобы забрать свой выигрыш.

«Мне не показалось это странным. Магазины часто присылают подобные рассылки. Вот я и перешла. А почему бы и нет? Скоро открытие магазина. Я и подумала, что это приятный бонус, чтоб привлечь еще больше клиентов. Я перешла по ссылке, а там меня попросили ввести данные карты, чтоб прислать бонусные деньги на нее», — рассказала URA.RU Мария Исмаилова.

Девушка поняла, что ее пытаются обмануть и закрыла ссылку. Писать заявление она не стала. В полиции не удалось выяснить пострадал ли уже кто-то из жителей Салехарда от действий мошенников. Запрос в правоохранительные органы был отправлен, но ответ на момент публикации материала не получен.

Сеть магазинов «Пятерочка» впервые заходит в столицу ЯНАО. До этого в Салехарде было несколько супермаркетов с неоправданно высоким ценником на продукты по мнению горожан. Поэтому местные жители с нетерпениям ждут, когда у них заработает сетевой гигант.