«Магнит» впервые откроется в Салехарде Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Салехард заходит сетевой гигант. Открытие магазинов сети «Магнит» запланировано на июнь. Для жителей это означает новые рабочие места — они рассчитывают, что из-за конкуренции местные предприниматели снизят цену на продукты.

«Мы планируем открытие нескольких первых магазинов в Салехарде форматов „у дома“ и „Магнит Косметик“ в середине июня. Упор будет сделан на продукцию региональных производителей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Магнита».

Источники URA.RU утверждают, что магазины сети приступят к работе 18 июня. В городе уже готовы помещения для «Магнита».

Ранее URA.RU сообщало, что открытие магазинов сети в Салехарде планировалось весной этого года. А в декабре в окружную столицу зашла «Пятерочка». До открытия дороги Салехард—Надым в декабре 2020-го в столице ЯНАО не было представительств крупных торговых сетей, а цены на продукты, по мнению горожан, были неоправданно высокими.

Большегруз торговой сети «Магнит» едет по Салехарду Социальная сеть «ВКонтакте», группа «В Салехарде.ру / объявления / Салехард»