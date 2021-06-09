09 июня 2021
08 июня 2021

В столице ЯНАО к открытию готовятся магазины сетевого гиганта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди в городе. Тюмень, магнит, самокат
«Магнит» впервые откроется в Салехарде Фото:

В Салехард заходит сетевой гигант. Открытие магазинов сети «Магнит» запланировано на июнь. Для жителей это означает новые рабочие места — они рассчитывают, что из-за конкуренции местные предприниматели снизят цену на продукты.

«Мы планируем открытие нескольких первых магазинов в Салехарде форматов „у дома“ и „Магнит Косметик“ в середине июня. Упор будет сделан на продукцию региональных производителей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Магнита».

Источники URA.RU утверждают, что магазины сети приступят к работе 18 июня. В городе уже готовы помещения для «Магнита».

Ранее URA.RU сообщало, что открытие магазинов сети в Салехарде планировалось весной этого года. А в декабре в окружную столицу зашла «Пятерочка». До открытия дороги Салехард—Надым в декабре 2020-го в столице ЯНАО не было представительств крупных торговых сетей, а цены на продукты, по мнению горожан, были неоправданно высокими.

Большегруз торговой сети «Магнит» едет по Салехарду

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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