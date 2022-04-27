Клиенты пожаловались на массовый сбой у сервисов «СКБ-Контура»

Пользователи рассказали о письмах, которые якобы пришли от компании Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Пользователи сервисов екатеринбургской IT-компании «СКБ-Контур» пожаловались на масштабный сбой в их работе. Как рассказал URA.RU рассказал один из клиентов, компания, где он работает, не могла сегодня оплатить счета из-за неполадок.

Позже пользователи получили рассылку по электронной почте (скан одного из писем имеется в распоряжении редакции) от имени техническоцй службы «СКБ-Контур». В письме говорится о технических неполадках.

«Коллеги, в данный момент наблюдаются массовые проблемы в работе сервисов Контура: Контур.Диадок (электронный документооборот), Контур.Фокус (проверка контрагентов), Контур.Экстерн (отправка отчетности в электронной форме), Личный кабинет удостоверяющего центра (работа с сертификатами электронной подписи), сайты. […] Предположительно, проблема является следствием DDoS-атак», — говорится в письме, которое якобы было отправлено компанией.

В нем также уточняется, что специалисты занимаются решением проблем, точных сроков пока нет. Отметим, в настоящее время сервис «Контур.Фокус» работает. В пресс-службе «СКБ-Контур» сообщили, что в работе сервисов сегодня не было сбоев.

«Многие российские IT-компании сейчас периодически сталкиваются с DDoS-атаками. Данные пользователей Контура под надежной защитой и находятся в безопасности. Команды сетевой инфраструктуры постоянно отслеживают и блокируют внешние нецелевые запросы, влияющие на работоспособность сервисов. Сайты и сервисы иногда могут быть недоступны или работать медленнее, но конкретно сегодня никаких сбоев в работе наших сервисов не наблюдалось», — заявили в компании.

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