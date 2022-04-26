26 апреля 2022

В курганском городе задержали вандалов

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, арест, полиция, наручники
В Шумихе задержали вандалов, сломавших сцену, подготовленную к празднованию Дня Победы Фото:

В Шумихе (Курганская область) за несколько часов восстановили разрушенную сцену для проведения концертов к Дню Победы. Виновников нашли и наказали, сообщили в Центре управления регионом.

Инцидент произошел ранним утром 26 апреля. Пьяные дебоширы разломали сцену, установленную в преддверии весенних торжеств. Фотографии разрушений жители Шумихи выложили в одном из городских сообществ в соцсетях. «Вандализм процветает!» — прокомментировали они.

ЦУР зафиксировал обращение и передал его администрации Шумихинского муниципального округа. В Спустя несколько часов муниципальные власти восстановили разрушения.Как рассказали в администрации муниципалитета, благодаря системам видеонаблюдения, а также слаженной работе сотрудников отдела полиции «Шумихинский», виновных нашли. Они будут привлечены к ответственности.

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В Шумихе (Курганская область) за несколько часов восстановили разрушенную сцену для проведения концертов к Дню Победы. Виновников нашли и наказали, сообщили в Центре управления регионом. Инцидент произошел ранним утром 26 апреля. Пьяные дебоширы разломали сцену, установленную в преддверии весенних торжеств. Фотографии разрушений жители Шумихи выложили в одном из городских сообществ в соцсетях. «Вандализм процветает!» — прокомментировали они. ЦУР зафиксировал обращение и передал его администрации Шумихинского муниципального округа. В Спустя несколько часов муниципальные власти восстановили разрушения.Как рассказали в администрации муниципалитета, благодаря системам видеонаблюдения, а также слаженной работе сотрудников отдела полиции «Шумихинский», виновных нашли. Они будут привлечены к ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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