В курганском городе задержали вандалов

27 апреля 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

В Шумихе задержали вандалов, сломавших сцену, подготовленную к празднованию Дня Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шумихе (Курганская область) за несколько часов восстановили разрушенную сцену для проведения концертов к Дню Победы. Виновников нашли и наказали, сообщили в Центре управления регионом. Инцидент произошел ранним утром 26 апреля. Пьяные дебоширы разломали сцену, установленную в преддверии весенних торжеств. Фотографии разрушений жители Шумихи выложили в одном из городских сообществ в соцсетях. «Вандализм процветает!» — прокомментировали они. ЦУР зафиксировал обращение и передал его администрации Шумихинского муниципального округа. В Спустя несколько часов муниципальные власти восстановили разрушения.Как рассказали в администрации муниципалитета, благодаря системам видеонаблюдения, а также слаженной работе сотрудников отдела полиции «Шумихинский», виновных нашли. Они будут привлечены к ответственности. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Шумихе (Курганская область) за несколько часов восстановили разрушенную сцену для проведения концертов к Дню Победы. Виновников нашли и наказали, сообщили в Центре управления регионом. Инцидент произошел ранним утром 26 апреля. Пьяные дебоширы разломали сцену, установленную в преддверии весенних торжеств. Фотографии разрушений жители Шумихи выложили в одном из городских сообществ в соцсетях. «Вандализм процветает!» — прокомментировали они. ЦУР зафиксировал обращение и передал его администрации Шумихинского муниципального округа. В Спустя несколько часов муниципальные власти восстановили разрушения.Как рассказали в администрации муниципалитета, благодаря системам видеонаблюдения, а также слаженной работе сотрудников отдела полиции «Шумихинский», виновных нашли. Они будут привлечены к ответственности.