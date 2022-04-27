Махонин распорядился о допвыплатах семьям погибших на Украине

Дмитрий Махонин решил выплатить по миллиону семьям погибших в ходе спецоперации Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Семьи пермских военных, бойцов Росгвардии и полицейских, погибших во время спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины получат по 1 млн рублей. Распоряжение об этом подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Дмитрий Махонин подписал правительственное распоряжение, согласно которому семьи погибших во время спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии, а также имевших специальное звание полиции, дополнительно получат по 1 млн руб. в виде материальной помощи», — говорится на сайте правительства региона. Средства выплаты будут выделены из резервного фонда краевого правительства.

Отмечается, что помощь не будет учитываться при определении права членов семей на получение иных выплат при предоставлении мер социальной поддержки. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что всем членам семей военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине, со стороны федерации выплатят единовременное пособие в размере 7,41 млн рублей, также будет установлена дополнительная выплата в размере 5 млн.

Спецоперацию на территории Украины президент России объявил 24 февраля. По словам Путина, ее основные цели — денацификация и демилитаризация территории, а также защита жителей Донбасса.