Магазин OBI заявил о возобновлении работы в Сургуте

27 апреля 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

Работать магазин начнет уже 8 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Сургуте возобновит работу магазин товаров для дачи и садоводства Obi, закрывшийся в марте. Соответствующая информация написана на официальной сайте торговой сети. «Планируемая дата открытия — 8 мая. Через некоторое время также начнется прием онлайн-заказов. О сроках запуска интернет-магазина будет сообщено дополнительно», — написано в официальном заявлении немецкой компании. Там добавили, что решение принято с разрешения штаб-квартиры компании в Германии. Все 27 гипермаркетов, находящихся в России, откроются до 11 мая. Сообщается также, что в магазинах будут приниматься к оплате карты платежных систем Visa, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro и МИР. Откроется магазин в Сургуте по старому адресу — в ТЦ «Сургут Сити Молл». Ранее URA.RU сообщало, что магазины OBI закрылись в России 17 марта, вскоре после начала спецоперации России на Украине. О решении приостановить работу в РФ сообщили и другие компании: IKEA, H&M, Zara, Nike, Adidas. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Сургуте возобновит работу магазин товаров для дачи и садоводства Obi, закрывшийся в марте. Соответствующая информация написана на официальной сайте торговой сети. «Планируемая дата открытия — 8 мая. Через некоторое время также начнется прием онлайн-заказов. О сроках запуска интернет-магазина будет сообщено дополнительно», — написано в официальном заявлении немецкой компании. Там добавили, что решение принято с разрешения штаб-квартиры компании в Германии. Все 27 гипермаркетов, находящихся в России, откроются до 11 мая. Сообщается также, что в магазинах будут приниматься к оплате карты платежных систем Visa, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro и МИР. Откроется магазин в Сургуте по старому адресу — в ТЦ «Сургут Сити Молл». Ранее URA.RU сообщало, что магазины OBI закрылись в России 17 марта, вскоре после начала спецоперации России на Украине. О решении приостановить работу в РФ сообщили и другие компании: IKEA, H&M, Zara, Nike, Adidas. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х.