Медведев: с начала спецоперации появились термоядерные дегенераты

После начала спецоперации России на Украине на свет полезли «термоядерные дегенераты». Соответсвующее заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«С началом проведения спецоперации на свет Божий полезли термоядерные дегенераты. В антироссийском исступлении прибалтийские правители требуют санкций в отношении Патриарха Московского и всея Руси. Вожак неканонических раскольников из ПЦУ верещит про русско-большевистские орды, захватившие Украину», — написал Медведев в своем telegram-канале.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин объяснял, что операция является вынужденной мерой по охране государственных границ. Позже Минобороны РФ представило оригиналы секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что ВСУ в марте 2022 года должны были начать боевые действия на Донбассе. Таким образом, считают в министерстве, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей республик Донбасса.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.
После начала спецоперации России на Украине на свет полезли «термоядерные дегенераты». Соответсвующее заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «С началом проведения спецоперации на свет Божий полезли термоядерные дегенераты. В антироссийском исступлении прибалтийские правители требуют санкций в отношении Патриарха Московского и всея Руси. Вожак неканонических раскольников из ПЦУ верещит про русско-большевистские орды, захватившие Украину», — написал Медведев в своем telegram-канале. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин объяснял, что операция является вынужденной мерой по охране государственных границ. Позже Минобороны РФ представило оригиналы секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что ВСУ в марте 2022 года должны были начать боевые действия на Донбассе. Таким образом, считают в министерстве, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей республик Донбасса.