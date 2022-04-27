Курганцев беспокоит отсутствие охраны в детской поликлинике

В депздраве объяснили отсутствие охранников в филиалах детской поликлиники Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана просит власти обратить внимание на отсутствие сотрудников безопасности в филиалах детской поликлиники. Об этом он написал в курганском паблике соцсети «ВКонтакте».

«В связи с последними событиями в Ульяновске [Ульяновской области], хочу задать вопрос. Почему в детских поликлиниках Кургана нет ни одного охранника? Нигде. Это касается [корпуса больницы на ул.] Коли Мяготина, филиалов по Карла Маркса и Савельева. А ведь там проходят комиссии и много народа, зайти может любой…», — написал анонимный автор в группе «О, Курган» во «ВКонтакте».

В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что во всех зданиях Курганской детской поликлиники есть тревожные кнопки и видеонаблюдение. «Дополнительно проведена оценка необходимости обеспечения охраны зданий детской поликлиники в соответствии с федеральными требованиями по антитеррористической защищенности. По итогам оценки определены объекты, которые подлежат физической охране здания. Сейчас проводится аукцион на закуп соответствующей услуги в соответствии с законодательством, уже есть заявка», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в рабочем районе Вешкайма Ульяновской области мужчина 26 апреля застрелил няню и двух детей в детском саду. Преступник покончил с собой. Следователи выясняют мотивы нападения на женщину и детей. После трагедии глава Кургана Елена Ситникова поручила усилить меры безопасности во всех образовательных учреждениях города.

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