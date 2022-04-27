В Пермском крае депутаты нашли повод для отставки мэра

Дважды поставленный депутатами «неуд» главе Березников станет поводом для его отставки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутаты гордумы Березников (Пермский край) смогут отправить мэра в отставку, заслушав отчет о его работе и поставив «неуд». Изменения отражены в документе, который регламентирует порядок и саму процедуру отчета главы города. Его рассмотрят депутаты на внеочередном заседании в апреле.

«Пункт 5.2 раздела V изложить в следующей редакции: В соответствии федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года „Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ“, неудовлетворительная оценка городской думой деятельности главы города по результатам его ежегодного отчета, данная два раза подряд, является основанием для удаления главы города в отставку», — сказано в документе. Он опубликован на сайте гордумы.

В ранее принятом думой положении об отчете главы города отсутствовал данный пункт. Уточняется, что, если работа главы признана депутатами, как неудовлетворительная, «в решении городской думы должны быть предложения, поручения по устранению главой города недостатков в его деятельности». Аналогичные предложения народные избранники должны подготовить и для чиновников мэрии, определив сроки «для устранения недостатков».