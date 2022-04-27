Мэр Кургана назвала виновных в пожаре возле школы

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Встреча жителей дома по улице Кирова, 98 с застройщиком Бабочкиным. Курган, ситникова елена
Глава Кургана Елена Ситникова посетила школу, возле которой случился пожар Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова назвала виновных в пожаре, который произошел 27 апреля возле школы №49. По ее словам, возгорание случилось из-за подрядчика, который проводит здесь ремонт. Об этом она заявила во время посещения школы. Видео опубликовано в официальном telegram-канале регионального правительства.

«Пожар возник на улице. Загорелся строительный мусор. Сейчас здесь работают сотрудники МВД и МЧС. Проводятся следственные действия. Предварительно можно сказать, что это вина сотрудников подрядной организации, которые ведут здесь работы», — сказала в опубликованном видео глава города.

Ситникова сообщила, что детей в здании не было. Сейчас представители администрации уточняют сумму ущерба. Она будет взыскана с подрядчика. «Само здание школы не пострадало. Частично повреждены стеклопакеты и несколько плиток металлоконструкций. Их заменят», — уточнила мэр.

Ранее URA.RU сообщало, что возле школы №49 в микрорайоне Рябково произошел пожар. В пресс-службе МЧС региона уточнили, что горел строительный мусор.

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Глава Кургана Елена Ситникова назвала виновных в пожаре, который произошел 27 апреля возле школы №49. По ее словам, возгорание случилось из-за подрядчика, который проводит здесь ремонт. Об этом она заявила во время посещения школы. Видео опубликовано в официальном telegram-канале регионального правительства. «Пожар возник на улице. Загорелся строительный мусор. Сейчас здесь работают сотрудники МВД и МЧС. Проводятся следственные действия. Предварительно можно сказать, что это вина сотрудников подрядной организации, которые ведут здесь работы», — сказала в опубликованном видео глава города. Ситникова сообщила, что детей в здании не было. Сейчас представители администрации уточняют сумму ущерба. Она будет взыскана с подрядчика. «Само здание школы не пострадало. Частично повреждены стеклопакеты и несколько плиток металлоконструкций. Их заменят», — уточнила мэр. Ранее URA.RU сообщало, что возле школы №49 в микрорайоне Рябково произошел пожар. В пресс-службе МЧС региона уточнили, что горел строительный мусор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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