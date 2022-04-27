Мэр Кургана назвала виновных в пожаре возле школы

Глава Кургана Елена Ситникова посетила школу, возле которой случился пожар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Елена Ситникова назвала виновных в пожаре, который произошел 27 апреля возле школы №49. По ее словам, возгорание случилось из-за подрядчика, который проводит здесь ремонт. Об этом она заявила во время посещения школы. Видео опубликовано в официальном telegram-канале регионального правительства.

«Пожар возник на улице. Загорелся строительный мусор. Сейчас здесь работают сотрудники МВД и МЧС. Проводятся следственные действия. Предварительно можно сказать, что это вина сотрудников подрядной организации, которые ведут здесь работы», — сказала в опубликованном видео глава города.

Ситникова сообщила, что детей в здании не было. Сейчас представители администрации уточняют сумму ущерба. Она будет взыскана с подрядчика. «Само здание школы не пострадало. Частично повреждены стеклопакеты и несколько плиток металлоконструкций. Их заменят», — уточнила мэр.

Ранее URA.RU сообщало, что возле школы №49 в микрорайоне Рябково произошел пожар. В пресс-службе МЧС региона уточнили, что горел строительный мусор.