26 апреля 2022

Жители ЯНАО ведут дневник захваченной парковки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , старая машина, автохлам
Авторы возмущены тем, что один из жителей превратил стоянку в склад Фото:

В Салехарде (ЯНАО) жители завели telegram-канал «Парковка на Арктической» для решения проблемы с захваченной стоянкой для машин. В мессенджере активисты делятся хроникой событий.

«27 апреля, шел 9 день работы над проблемой городскими властями. Администрация г. Салехард и лично глава города Алексей Титовский все еще решают проблему самозахваченной парковки за домом по ул. Арктическая 10», — сообщили авторы канала. В нем на момент публикации числилось восемь подписчиков.

В канале также приводится скрин сообщения от городской администрации. В нем указано, что ведется работа с собственником, который должен навести порядок на парковке. В мэрии Салехарда на момент публикации не ответили на запрос URA.RU.

Конфликт начался после того, как один из жителей занял часть парковки под хранение хлама. Авторы канала решили искать управу, обратились в администрацию и начали вести дневник в мессенджере.

Ранее URA.RU писало, что власти ЯНАО увеличивают количество парковочных мест. В шестом микрорайоне Надыма автомобильная парковка станет вдвое больше.

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В Салехарде (ЯНАО) жители завели telegram-канал «Парковка на Арктической» для решения проблемы с захваченной стоянкой для машин. В мессенджере активисты делятся хроникой событий. «27 апреля, шел 9 день работы над проблемой городскими властями. Администрация г. Салехард и лично глава города Алексей Титовский все еще решают проблему самозахваченной парковки за домом по ул. Арктическая 10», — сообщили авторы канала. В нем на момент публикации числилось восемь подписчиков. В канале также приводится скрин сообщения от городской администрации. В нем указано, что ведется работа с собственником, который должен навести порядок на парковке. В мэрии Салехарда на момент публикации не ответили на запрос URA.RU. Конфликт начался после того, как один из жителей занял часть парковки под хранение хлама. Авторы канала решили искать управу, обратились в администрацию и начали вести дневник в мессенджере. Ранее URA.RU писало, что власти ЯНАО увеличивают количество парковочных мест. В шестом микрорайоне Надыма автомобильная парковка станет вдвое больше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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