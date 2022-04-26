Жители ЯНАО ведут дневник захваченной парковки

Авторы возмущены тем, что один из жителей превратил стоянку в склад Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) жители завели telegram-канал «Парковка на Арктической» для решения проблемы с захваченной стоянкой для машин. В мессенджере активисты делятся хроникой событий.

«27 апреля, шел 9 день работы над проблемой городскими властями. Администрация г. Салехард и лично глава города Алексей Титовский все еще решают проблему самозахваченной парковки за домом по ул. Арктическая 10», — сообщили авторы канала. В нем на момент публикации числилось восемь подписчиков.

В канале также приводится скрин сообщения от городской администрации. В нем указано, что ведется работа с собственником, который должен навести порядок на парковке. В мэрии Салехарда на момент публикации не ответили на запрос URA.RU.

Конфликт начался после того, как один из жителей занял часть парковки под хранение хлама. Авторы канала решили искать управу, обратились в администрацию и начали вести дневник в мессенджере.

Ранее URA.RU писало, что власти ЯНАО увеличивают количество парковочных мест. В шестом микрорайоне Надыма автомобильная парковка станет вдвое больше.