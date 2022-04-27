Рогозин показал реальный размер российской ракеты «Сармат». «Хочу, чтобы взглянули наши враги»

28 апреля 2022 в 01:18 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин опубликовал фотографию с реальным размером «Сармата» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Российская межконтинентальная баллистическая ракета стационарного базирования «Сармат» гораздо больше, чем могла показаться на кадрах с ее запуска. Об этом заявил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. «Меня все время спрашивают об истинных размерах нашего „Сармата“, поскольку он так легко вылетел из пусковой шахты во время первого своего летного испытания, что кому-то мог показаться изящным и миниатюрным», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Он прикрепил фотографию, на которой у ракеты, расположенной на нескольких железнодорожных платформах, отсутствует головная часть, по его словам, составляющая еще примерно треть ракеты. «Хочу, чтобы не только вы, уважаемые подписчики, полюбовались грозной ракетой России, но чтоб на нее взглянули и наши враги», — подчеркнул Рогозин. Он добавил, что «Сармат» является «ядерным сдерживанием» против государств, настроенных к России враждебно. 20 апреля Минобороны РФ сообщило об успешном запуске «Сармата» с космодрома «Плесецк». В ведомстве отметили, что у ракеты нет аналогов в мире по мощности и дальности поражения целей. Президент РФ Владимир Путин заявил, что «Сармат» обеспечит России безопасность и заставит враждебные страны задуматься. Британцы восхитились мощью российской ракеты и даже начали готовиться к смерти. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Российская межконтинентальная баллистическая ракета стационарного базирования «Сармат» гораздо больше, чем могла показаться на кадрах с ее запуска. Об этом заявил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. «Меня все время спрашивают об истинных размерах нашего „Сармата“, поскольку он так легко вылетел из пусковой шахты во время первого своего летного испытания, что кому-то мог показаться изящным и миниатюрным», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Он прикрепил фотографию, на которой у ракеты, расположенной на нескольких железнодорожных платформах, отсутствует головная часть, по его словам, составляющая еще примерно треть ракеты. «Хочу, чтобы не только вы, уважаемые подписчики, полюбовались грозной ракетой России, но чтоб на нее взглянули и наши враги», — подчеркнул Рогозин. Он добавил, что «Сармат» является «ядерным сдерживанием» против государств, настроенных к России враждебно. 20 апреля Минобороны РФ сообщило об успешном запуске «Сармата» с космодрома «Плесецк». В ведомстве отметили, что у ракеты нет аналогов в мире по мощности и дальности поражения целей. Президент РФ Владимир Путин заявил, что «Сармат» обеспечит России безопасность и заставит враждебные страны задуматься. Британцы восхитились мощью российской ракеты и даже начали готовиться к смерти.