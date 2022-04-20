Путин продемонстрировал козырь России в противостоянии с НАТО

Эксперты: новое супероружие охладит агрессию Запада

20 апреля 2022 в 22:28 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ провело испытание уникальной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские власти показали, чем могут ответить на агрессию НАТО. Успех в противостоянии с Западом обеспечит межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», в испытании которой 20 апреля поучаствовал президент РФ Владимир Путин. Эксперты объяснили URA.RU, что цель демонстрации нового оружия — охладить агрессию Европы и США в отношении России. Президент наблюдал за учебным пуском ракеты «Сармат» по видеосвязи. Ракета запущена на испытательном космодроме «Плесецк» в Архангельской области и приземлилась на полигоне Кура на Камчатке, выполнив все задачи, уточнили в пресс-службе Кремля. Первый запуск ракеты прошел успешно, заявил президент Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ По словам президента, новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и преодолевает все современные средства противоракетной обороны. «Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет. Это, действительно, уникальное оружие. Оно будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране», — сказал Путин. При создании «Сарматы» использованы только отечественные узлы, компоненты и детали, подчеркнул глава государства. «Это упростит серийный выпуск комплекса предприятиями ОПК, ускорит его передачу на вооружение ракетных войск стратегического назначения», — уточнил президент. Создание ракеты «Сармат», это важная веха в противостоянии России и НАТО, считают эксперты Фото: flogeljiri/depositphotos.com, стандартная лицензия Depositphotos.com Первый плановый испытательный пуск ракеты «Сармат» накладывается на общий военно-политический контекст и является предупреждением западным странам, считает главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. «Испытания западным странам следует рассматривать, как сигнал России о том, что любая агрессия против нее принесет противнику сокрушающий удар возмездия. Это демонстрация России в области создания перспективного оружия, которое обеспечивает ядерное сдерживание. И выражение того, что мы можем создавать оружие подобного класса на основе отечественных технологий», — комментирует эксперт. Новая ракета станет средством, которое в состоянии образумить самые горячие головы на планете, в частности, США и их союзников, отмечает завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин. «Межконтинентальная ракета «Сармат» по тактико-техническим характеристикам превосходит своих предшественников, и, главное, недосягаема для противоракетной обороны. Мы впервые вышли вперед по тактическому вооружению. В советское время отставание было около пяти лет. Сегодняшние испытания — это сигнал для всех о том, что Россия обладает ядерной триадой, уровень которой выше мировых стандартов, задаваемых США. И наша страна готова отстаивать свои национальные интересы в любой точке мира», — пояснил военный эксперт. Статья по теме Путин показал, чем Россия ответит на агрессию НАТО Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» — большое техническое достижение, потому что тяжело создать такую ракету с нуля, подтверждает военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин. По его словам, «Сармат» в этом году начнет поступать на вооружение. Ракета имеет 10 ядерных боеголовок индивидуального наведения, радиус действия неограничен. Грузоподъемность и дальность, направление полетов не имеет аналогов. «Появление таких ракет — это гарантия независимости и безопасности нашего государства. Одна ракета может через 18 минут после пуска стереть с лица Земли небольшую страну. Запад понимает военный потенциал России и, вы видите, что НАТО не ввязывается в конфликт на Украине», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Российские власти показали, чем могут ответить на агрессию НАТО. Успех в противостоянии с Западом обеспечит межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», в испытании которой 20 апреля поучаствовал президент РФ Владимир Путин. Эксперты объяснили URA.RU, что цель демонстрации нового оружия — охладить агрессию Европы и США в отношении России. Президент наблюдал за учебным пуском ракеты «Сармат» по видеосвязи. Ракета запущена на испытательном космодроме «Плесецк» в Архангельской области и приземлилась на полигоне Кура на Камчатке, выполнив все задачи, уточнили в пресс-службе Кремля. По словам президента, новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и преодолевает все современные средства противоракетной обороны. «Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет. Это, действительно, уникальное оружие. Оно будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране», — сказал Путин. При создании «Сарматы» использованы только отечественные узлы, компоненты и детали, подчеркнул глава государства. «Это упростит серийный выпуск комплекса предприятиями ОПК, ускорит его передачу на вооружение ракетных войск стратегического назначения», — уточнил президент. Первый плановый испытательный пуск ракеты «Сармат» накладывается на общий военно-политический контекст и является предупреждением западным странам, считает главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. «Испытания западным странам следует рассматривать, как сигнал России о том, что любая агрессия против нее принесет противнику сокрушающий удар возмездия. Это демонстрация России в области создания перспективного оружия, которое обеспечивает ядерное сдерживание. И выражение того, что мы можем создавать оружие подобного класса на основе отечественных технологий», — комментирует эксперт. Новая ракета станет средством, которое в состоянии образумить самые горячие головы на планете, в частности, США и их союзников, отмечает завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин. «Межконтинентальная ракета «Сармат» по тактико-техническим характеристикам превосходит своих предшественников, и, главное, недосягаема для противоракетной обороны. Мы впервые вышли вперед по тактическому вооружению. В советское время отставание было около пяти лет. Сегодняшние испытания — это сигнал для всех о том, что Россия обладает ядерной триадой, уровень которой выше мировых стандартов, задаваемых США. И наша страна готова отстаивать свои национальные интересы в любой точке мира», — пояснил военный эксперт. Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» — большое техническое достижение, потому что тяжело создать такую ракету с нуля, подтверждает военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин. По его словам, «Сармат» в этом году начнет поступать на вооружение. Ракета имеет 10 ядерных боеголовок индивидуального наведения, радиус действия неограничен. Грузоподъемность и дальность, направление полетов не имеет аналогов. «Появление таких ракет — это гарантия независимости и безопасности нашего государства. Одна ракета может через 18 минут после пуска стереть с лица Земли небольшую страну. Запад понимает военный потенциал России и, вы видите, что НАТО не ввязывается в конфликт на Украине», — резюмировал эксперт.