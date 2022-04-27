Тюменка избила мужчину, который расспрашивал детей о собаке

28 апреля 2022 в 03:15 Размер текста - 17 +

Тюменка обвинила мужчину в педофилии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени на улице Муравленко, 9 женщина обвинила тюменца в педофилии и избила его. По словам очевидцев, мужчина подходил к детям и спрашивал о своей пропавшей собаке. Об этом сообщает группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «В общем мужик, его тут все знают, божий одуванчик ходил искал свою собаку, подходил спрашивал у детей, одна „дама“ подскочила к нему, набросилась и начала наносить побои, обвиняя в педофилии, мужчину скрутили и в воронок. Будут разбираться», — рассказал анонимный пользователь в паблике. В комментариях к новости жители поделились на два лагеря. Первые вспоминают резонансное убийство 8-летней девочки и отмечают, что женщина всего лишь проявила бдительность. «Да, на фоне последних событий с чужими детьми лучше не разговаривать. Люди беспокоятся», — написала пользовательница Ольга Викодур. Однако многие предполагают, что тюменка напала на мужчину без причины и именно она должна понести наказание. «Скоро как от чумных будем друг от друга отскакивать — лишь бы не приписали чего. И смешно, и страшно. Мир уехал и крышечку не оставил», — прокомментировала Анна Филипова. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени на улице Муравленко, 9 женщина обвинила тюменца в педофилии и избила его. По словам очевидцев, мужчина подходил к детям и спрашивал о своей пропавшей собаке. Об этом сообщает группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «В общем мужик, его тут все знают, божий одуванчик ходил искал свою собаку, подходил спрашивал у детей, одна „дама“ подскочила к нему, набросилась и начала наносить побои, обвиняя в педофилии, мужчину скрутили и в воронок. Будут разбираться», — рассказал анонимный пользователь в паблике. В комментариях к новости жители поделились на два лагеря. Первые вспоминают резонансное убийство 8-летней девочки и отмечают, что женщина всего лишь проявила бдительность. «Да, на фоне последних событий с чужими детьми лучше не разговаривать. Люди беспокоятся», — написала пользовательница Ольга Викодур. Однако многие предполагают, что тюменка напала на мужчину без причины и именно она должна понести наказание. «Скоро как от чумных будем друг от друга отскакивать — лишь бы не приписали чего. И смешно, и страшно. Мир уехал и крышечку не оставил», — прокомментировала Анна Филипова.