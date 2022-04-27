27 апреля 2022
26 апреля 2022

Тюменка избила мужчину, который расспрашивал детей о собаке

© Служба новостей «URA.RU»
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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, детская площадка, педофил, качели
Тюменка обвинила мужчину в педофилии Фото:

В Тюмени на улице Муравленко, 9 женщина обвинила тюменца в педофилии и избила его. По словам очевидцев, мужчина подходил к детям и спрашивал о своей пропавшей собаке. Об этом сообщает группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«В общем мужик, его тут все знают, божий одуванчик ходил искал свою собаку, подходил спрашивал у детей, одна „дама“ подскочила к нему, набросилась и начала наносить побои, обвиняя в педофилии, мужчину скрутили и в воронок. Будут разбираться», — рассказал анонимный пользователь в паблике.

В комментариях к новости жители поделились на два лагеря. Первые вспоминают резонансное убийство 8-летней девочки и отмечают, что женщина всего лишь проявила бдительность. «Да, на фоне последних событий с чужими детьми лучше не разговаривать. Люди беспокоятся», — написала пользовательница Ольга Викодур. Однако многие предполагают, что тюменка напала на мужчину без причины и именно она должна понести наказание. «Скоро как от чумных будем друг от друга отскакивать — лишь бы не приписали чего. И смешно, и страшно. Мир уехал и крышечку не оставил», — прокомментировала Анна Филипова.

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В Тюмени на улице Муравленко, 9 женщина обвинила тюменца в педофилии и избила его. По словам очевидцев, мужчина подходил к детям и спрашивал о своей пропавшей собаке. Об этом сообщает группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «В общем мужик, его тут все знают, божий одуванчик ходил искал свою собаку, подходил спрашивал у детей, одна „дама“ подскочила к нему, набросилась и начала наносить побои, обвиняя в педофилии, мужчину скрутили и в воронок. Будут разбираться», — рассказал анонимный пользователь в паблике. В комментариях к новости жители поделились на два лагеря. Первые вспоминают резонансное убийство 8-летней девочки и отмечают, что женщина всего лишь проявила бдительность. «Да, на фоне последних событий с чужими детьми лучше не разговаривать. Люди беспокоятся», — написала пользовательница Ольга Викодур. Однако многие предполагают, что тюменка напала на мужчину без причины и именно она должна понести наказание. «Скоро как от чумных будем друг от друга отскакивать — лишь бы не приписали чего. И смешно, и страшно. Мир уехал и крышечку не оставил», — прокомментировала Анна Филипова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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