27 апреля 2022
26 апреля 2022

В аэропорту Сургута из-за тумана задерживаются рейсы

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ural airlines, смог, самолет, туман
Задерживается 10 рейсов Фото:

В аэропорту Сургута более десяти рейсов задержаны на прилет и вылет. Перенос связан с туманом, сообщает telegram-канал «Обь».

«Рейс ПЛ6442, Санкт-Петербург (Пулково), задержка до 10:00 28.04.2022», — указано в онлайн-табло аэропорта. Перенесены на позднее время рейсы в Москву, в Санкт-Петербург, Уфу и Махачкалу.

Связаться с аэропортом Сургута не удалось. Там не ответили на звонки.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО аэропорты Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска не могут начать перелеты из-за погодных условий. Всего из-за тумана было задержано порядка 23 рейсов.

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В аэропорту Сургута более десяти рейсов задержаны на прилет и вылет. Перенос связан с туманом, сообщает telegram-канал «Обь». «Рейс ПЛ6442, Санкт-Петербург (Пулково), задержка до 10:00 28.04.2022», — указано в онлайн-табло аэропорта. Перенесены на позднее время рейсы в Москву, в Санкт-Петербург, Уфу и Махачкалу. Связаться с аэропортом Сургута не удалось. Там не ответили на звонки. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО аэропорты Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска не могут начать перелеты из-за погодных условий. Всего из-за тумана было задержано порядка 23 рейсов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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