В аэропорту Сургута из-за тумана задерживаются рейсы

Задерживается 10 рейсов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аэропорту Сургута более десяти рейсов задержаны на прилет и вылет. Перенос связан с туманом, сообщает telegram-канал «Обь».

«Рейс ПЛ6442, Санкт-Петербург (Пулково), задержка до 10:00 28.04.2022», — указано в онлайн-табло аэропорта. Перенесены на позднее время рейсы в Москву, в Санкт-Петербург, Уфу и Махачкалу.

Связаться с аэропортом Сургута не удалось. Там не ответили на звонки.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО аэропорты Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска не могут начать перелеты из-за погодных условий. Всего из-за тумана было задержано порядка 23 рейсов.