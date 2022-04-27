27 апреля 2022

В центре Перми ожидаются пробки из-за неработающих светофоров

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Городские платные парковки. Пермь, светофор, светофор не работает, гостиница прикамье
Светофоры не будут работать весь день Фото:

На двух оживленных перекрестках в центре Перми 28 апреля отключают светофоры. Сделано это для проведения профилактических работ, сообщили в ГИБДД.

«Госавтоинспекция сообщает, что 28.04.2022 в связи с профилактическими работами в период с 10:00 до 17:00 планируется отключение светофорных объектов на перекрестках. Речь идет о пересечении ул. Ленина — ул. 25 Октября и ул. Ленина — ул. Куйбышева», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Прикамья.

Автомобилистов просят быть внимательней. При проезде перекрестков следует снижать скорость и руководствоваться Правилами дорожного движения.

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На двух оживленных перекрестках в центре Перми 28 апреля отключают светофоры. Сделано это для проведения профилактических работ, сообщили в ГИБДД. «Госавтоинспекция сообщает, что 28.04.2022 в связи с профилактическими работами в период с 10:00 до 17:00 планируется отключение светофорных объектов на перекрестках. Речь идет о пересечении ул. Ленина — ул. 25 Октября и ул. Ленина — ул. Куйбышева», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Прикамья. Автомобилистов просят быть внимательней. При проезде перекрестков следует снижать скорость и руководствоваться Правилами дорожного движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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