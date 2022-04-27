В центре Перми ожидаются пробки из-за неработающих светофоров

Светофоры не будут работать весь день Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

На двух оживленных перекрестках в центре Перми 28 апреля отключают светофоры. Сделано это для проведения профилактических работ, сообщили в ГИБДД.

«Госавтоинспекция сообщает, что 28.04.2022 в связи с профилактическими работами в период с 10:00 до 17:00 планируется отключение светофорных объектов на перекрестках. Речь идет о пересечении ул. Ленина — ул. 25 Октября и ул. Ленина — ул. Куйбышева», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции Прикамья.

Автомобилистов просят быть внимательней. При проезде перекрестков следует снижать скорость и руководствоваться Правилами дорожного движения.