Володин напомнил россиянам о новых законах

Россияне с детьми до 17 лет смогут получить выплату
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, какие изменения вступят в силу в мае. У должников не будут списывать соцвыплаты без их письменного разрешения, также с 1 мая можно будет оформить новые выплаты на детей с восьми до 17 лет, рассказал он.
- «Досрочный прием заявлений на новую выплату для семей с детьми от восьми до 17 лет на „Госуслугах“ начался 26 апреля. С 1 мая заявления будут направляться в ПФР. Деньги придут за период с 1 апреля», — написал Володин в своем telegram-канале.
- Нельзя будет списывать соцвыплаты в счет погашения кредитам без письменного согласия заемщика. Если человек передумает перечислять выплату в счет долга, то он может в течение двух недель отозвать деньги обратно;
- Будет меньше ограничений для операций в Системе быстрых платежей (СБП). Максимальную сумму операции с 1 мая увеличат с 600 тысяч рублей до 1 млн рублей;
- Правительство РФ будет с 26 мая утверждать списки контролируемых товаров и технологий по экспортному контролю. Такую меру вводят для оптимизации существующей процедуры;
- С 5 мая вступает в силу закон о делистинге российских бумаг с иностранных бирж. До этого срока компании должны предпринять действия по расторжению договоров о размещении депозитарных расписок на зарубежных площадках и сокращении программ депозитарных расписок;
- Вступил в силу 27 апреля закон за отождествление действий СССР и нацисткой Германии. В случае нарушения штраф для граждан будет до 2 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток, должностным лицам грозит штраф до 4 тысяч рублей, а юрлицам — до 50 тысяч рублей, пишет РАПСИ;
- С 27 апреля подросткам, получающим пенсию по потере кормильца или инвалидности, сохранят социальные доплаты к выплате при трудоустройстве по направлению центра занятости. Изменения также затронут молодых людей до 23 лет, которые учатся очно в вузах или колледжах.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на