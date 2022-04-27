27 апреля 2022

Обвиняемому по «воровской» статье свердловчанину помог сокамерник

© Служба новостей «URA.RU»
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Евромайдан. Киев, арест, полиция, наручники
Дело Владимира Кузнецова рассматривают в Свердловском областном суде Фото:

Подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (смотрящего в Верхней Салде) Владимира Кузнецова попытался защитить его сокамерник Валерий Бесов. Он убеждал суд в порядочности обвиняемого. Об этом заявил корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда.

«Я не слышал, чтобы Кузнецов собирал общак или смотрел за порядком [в Верхней Салде]. Он не является авторитетом и не может им быть», — сказал Бесов. Он подчеркнул, что уверен в невиновности Кузнецова, поскольку видел его прилежное поведение в следственном изоляторе, где они неделю провели в одной камере.

«Я уважаю Кузнецова по-мужицки. Просто как человека», — ответил Бесов на вопрос прокурора. При этом он признался, что люди, уважающие порядки воров в законе, никогда не стали бы свидетельствовать против смотрящего.

При этом свидетель подчеркнул, что к Кузнецову могут обратиться жители Верхней Салды, чтобы решить «сложные вопросы». Однако, по словам Бесова, то же самое можно сказать о любом уважаем жителе города.

По версии следствия, Кузнецов находится в статусе смотрящего за Верхней Салдой. Его обвиняют в серии мошенничеств и захвате квартир асоциальных жителей. Группировка, подозреваемая в этом, была задержана в начале 2020 года. Сторона обвинения предполагает, что сейчас Кузнецов собирает общак для вора в законе и следит за «порядком» в Верхней Салде.

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Подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (смотрящего в Верхней Салде) Владимира Кузнецова попытался защитить его сокамерник Валерий Бесов. Он убеждал суд в порядочности обвиняемого. Об этом заявил корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда. «Я не слышал, чтобы Кузнецов собирал общак или смотрел за порядком [в Верхней Салде]. Он не является авторитетом и не может им быть», — сказал Бесов. Он подчеркнул, что уверен в невиновности Кузнецова, поскольку видел его прилежное поведение в следственном изоляторе, где они неделю провели в одной камере. «Я уважаю Кузнецова по-мужицки. Просто как человека», — ответил Бесов на вопрос прокурора. При этом он признался, что люди, уважающие порядки воров в законе, никогда не стали бы свидетельствовать против смотрящего. При этом свидетель подчеркнул, что к Кузнецову могут обратиться жители Верхней Салды, чтобы решить «сложные вопросы». Однако, по словам Бесова, то же самое можно сказать о любом уважаем жителе города. По версии следствия, Кузнецов находится в статусе смотрящего за Верхней Салдой. Его обвиняют в серии мошенничеств и захвате квартир асоциальных жителей. Группировка, подозреваемая в этом, была задержана в начале 2020 года. Сторона обвинения предполагает, что сейчас Кузнецов собирает общак для вора в законе и следит за «порядком» в Верхней Салде.
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