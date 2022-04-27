Представитель ДНР Эдуард Басурин поддержал волонтеров из ХМАО

Эдуард Басурин поблагодарил волонтеров из Югры, которые доставили в Донбасс 22 тонны гуманитарного груза Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин встретился с волонтерами Гуманитарного добровольческого корпуса Югры и оценил вклад добровольцев из ХМАО, которые обустроили в Донбассе временный лагерь и помогают местным. Об этом стало известно из официального telegram-канала правительства ХМАО.

«Мы все русские, я никогда не разделял людей по национальности и всегда имел общее понятие — русские. Не только потому, что мы говорим на одном языке и ходим в одну церковь. Мы впитали с историей все, что происходило. И когда люди начинают помогать таким же братьям по духу, тогда мы можем понять, кто мы есть. Не просто по приказу, а по внутреннему позыву, по совести, по сердцу, по уму. Люди сами начинают понимать, что они делают большое дело», — заявил Басурин на опубликованном видео.

В лагерь уже прибыли первые беженцы, для которых организованы пункты временного размещения. Волонтеры помогают семьям адаптироваться в новых условиях и обеспечивают горячим питанием. За несколько дней работы волонтеры из ХМАО разбили крупный лагерь, разгрузили все «коробки добра», подключили электрогенератор.

Ранее URA.RU сообщало, что в ДНР в качестве добровольца находится и директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. Сегодня он также опубликовал видеообращение, в котором поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником. Сейчас в ДНР находятся 25 волонтеров из ХМАО, в том числе медработники.

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