Представитель ДНР Эдуард Басурин поддержал волонтеров из ХМАО

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин встретился с волонтерами Гуманитарного добровольческого корпуса Югры и оценил вклад добровольцев из ХМАО, которые обустроили в Донбассе временный лагерь и помогают местным. Об этом стало известно из официального telegram-канала правительства ХМАО.
«Мы все русские, я никогда не разделял людей по национальности и всегда имел общее понятие — русские. Не только потому, что мы говорим на одном языке и ходим в одну церковь. Мы впитали с историей все, что происходило. И когда люди начинают помогать таким же братьям по духу, тогда мы можем понять, кто мы есть. Не просто по приказу, а по внутреннему позыву, по совести, по сердцу, по уму. Люди сами начинают понимать, что они делают большое дело», — заявил Басурин на опубликованном видео.
В лагерь уже прибыли первые беженцы, для которых организованы пункты временного размещения. Волонтеры помогают семьям адаптироваться в новых условиях и обеспечивают горячим питанием. За несколько дней работы волонтеры из ХМАО разбили крупный лагерь, разгрузили все «коробки добра», подключили электрогенератор.
Ранее URA.RU сообщало, что в ДНР в качестве добровольца находится и директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. Сегодня он также опубликовал видеообращение, в котором поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником. Сейчас в ДНР находятся 25 волонтеров из ХМАО, в том числе медработники.
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин встретился с волонтерами Гуманитарного добровольческого корпуса Югры и оценил вклад добровольцев из ХМАО, которые обустроили в Донбассе временный лагерь и помогают местным. Об этом стало известно из официального telegram-канала правительства ХМАО. «Мы все русские, я никогда не разделял людей по национальности и всегда имел общее понятие — русские. Не только потому, что мы говорим на одном языке и ходим в одну церковь. Мы впитали с историей все, что происходило. И когда люди начинают помогать таким же братьям по духу, тогда мы можем понять, кто мы есть. Не просто по приказу, а по внутреннему позыву, по совести, по сердцу, по уму. Люди сами начинают понимать, что они делают большое дело», — заявил Басурин на опубликованном видео. В лагерь уже прибыли первые беженцы, для которых организованы пункты временного размещения. Волонтеры помогают семьям адаптироваться в новых условиях и обеспечивают горячим питанием. За несколько дней работы волонтеры из ХМАО разбили крупный лагерь, разгрузили все «коробки добра», подключили электрогенератор. Ранее URA.RU сообщало, что в ДНР в качестве добровольца находится и директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. Сегодня он также опубликовал видеообращение, в котором поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником. Сейчас в ДНР находятся 25 волонтеров из ХМАО, в том числе медработники.