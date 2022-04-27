27 апреля 2022
26 апреля 2022

Глава депздрава ХМАО вышел на связь из Мариуполя

© Служба новостей «URA.RU»
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Комарова и родители инвалидов. Сургут, добровольский алексей
Глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский проводит отпуск в Мариуполе Фото:
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Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский вышел на связь из Мариуполя и поздравил врачей скорой помощи с их профессиональным праздником. Об этом сообщается в telegram-канале югорских властей.

«Коллеги поздравляем всех с днем работника скорой медицинской помощи. Когда надо быть первыми, когда надо успеть раньше всех, когда надо помочь. Это про вас. Будьте здоровы и всегда и везде успевайте», — заявил Добровольский.

Добровольцы из Югры уже активно оказывают помощь беженцам на территории Донецкой Народной Республики. За несколько дней волонтеры разбили крупный лагерь, разгрузили все «коробки добра», поставили базовые палатки и подключили электрогенератор.

Ранее URA.RU сообщало, что глава депздрава ХМАО присоединился к миссии «Гуманитарного добровольческого корпуса» на Донбассе. Он улетел вместе с добровольцами в Мариуполь на время отпуска.

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Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский вышел на связь из Мариуполя и поздравил врачей скорой помощи с их профессиональным праздником. Об этом сообщается в telegram-канале югорских властей. «Коллеги поздравляем всех с днем работника скорой медицинской помощи. Когда надо быть первыми, когда надо успеть раньше всех, когда надо помочь. Это про вас. Будьте здоровы и всегда и везде успевайте», — заявил Добровольский. Добровольцы из Югры уже активно оказывают помощь беженцам на территории Донецкой Народной Республики. За несколько дней волонтеры разбили крупный лагерь, разгрузили все «коробки добра», поставили базовые палатки и подключили электрогенератор. Ранее URA.RU сообщало, что глава депздрава ХМАО присоединился к миссии «Гуманитарного добровольческого корпуса» на Донбассе. Он улетел вместе с добровольцами в Мариуполь на время отпуска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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