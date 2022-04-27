Глава депздрава ХМАО вышел на связь из Мариуполя

Глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский проводит отпуск в Мариуполе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский вышел на связь из Мариуполя и поздравил врачей скорой помощи с их профессиональным праздником. Об этом сообщается в telegram-канале югорских властей.

«Коллеги поздравляем всех с днем работника скорой медицинской помощи. Когда надо быть первыми, когда надо успеть раньше всех, когда надо помочь. Это про вас. Будьте здоровы и всегда и везде успевайте», — заявил Добровольский.

Добровольцы из Югры уже активно оказывают помощь беженцам на территории Донецкой Народной Республики. За несколько дней волонтеры разбили крупный лагерь, разгрузили все «коробки добра», поставили базовые палатки и подключили электрогенератор.

Ранее URA.RU сообщало, что глава депздрава ХМАО присоединился к миссии «Гуманитарного добровольческого корпуса» на Донбассе. Он улетел вместе с добровольцами в Мариуполь на время отпуска.