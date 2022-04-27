27 апреля 2022

В Челябинске загорелся бизнес-центр. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в БД
В здании горела кровля Фото:

В Челябинске 28 апреля загорелся бизнес-центр «Павловский». В здании горела крыша, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона.

«В 10:33 поступило сообщение о выезде подразделений на здание по улице Труда. По прибытию установлено, что происходит горение кровли на площади 30 кв. метров, пострадавших нет. Самостоятельно из здания эвакуировались 80 человек», — рассказали в пресс-службе.

В 11:03 пожар локализовали. Причина возгорания устанавливается специалистами. На месте работало несколько пожарных расчетов.

Пожар в БД "Павловский в Челябинске
Пожар локализовали быстро
Фото:
На месте работает несколько пожарных машин

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В Челябинске 28 апреля загорелся бизнес-центр «Павловский». В здании горела крыша, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона. «В 10:33 поступило сообщение о выезде подразделений на здание по улице Труда. По прибытию установлено, что происходит горение кровли на площади 30 кв. метров, пострадавших нет. Самостоятельно из здания эвакуировались 80 человек», — рассказали в пресс-службе. В 11:03 пожар локализовали. Причина возгорания устанавливается специалистами. На месте работало несколько пожарных расчетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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