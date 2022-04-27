В здании горела кровля Фото: читатель URA.RU © URA.RU

В Челябинске 28 апреля загорелся бизнес-центр «Павловский». В здании горела крыша, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона.

«В 10:33 поступило сообщение о выезде подразделений на здание по улице Труда. По прибытию установлено, что происходит горение кровли на площади 30 кв. метров, пострадавших нет. Самостоятельно из здания эвакуировались 80 человек», — рассказали в пресс-службе.

В 11:03 пожар локализовали. Причина возгорания устанавливается специалистами. На месте работало несколько пожарных расчетов.

Пожар локализовали быстро Фото: читатель URA.RU © URA.RU

На месте работает несколько пожарных машин читатель URA.RU