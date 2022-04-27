Любимая курганская группа Шумкова уехала в Казахстан

Курганский ансамбль «Цветень» уехал на гастроли в Казахстан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заслуженный коллектив России, ансамбль «Цветень» (Курганская область) уехал в Казахстан. В соседней республике артисты дадут несколько концертов. Информация опубликована в группе ансамбля в социальной сети «ВКонтакте». Ранее губернатор региона Вадим Шумков назвал народный коллектив в числе своих любимых исполнителей.

«В преддверии дня единства народа Казахстана у нас небольшой тур по Северо-Казахстанской области. С гордостью представим русскую культуру на гостеприимной земле», — говорится в опубликованном сообщении.

Художественный руководитель народного коллектива Станислав Белинский рассказал URA.RU, что гастроли продлятся два дня. Концерты пройдут в Петропавловске и Кокшетау. «Выступим с программой „Новая старина“. В ней представлены песни нашей области и популярные народные песни», — сообщил Белинский.

То, что «Цветень» является одним из любимых народных коллективов, Шумков писал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в 2019 году. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в День Победы на центральной площади выступит еще одна любимая группа губернатора — «Яхонт». Концерт коллектива из Красноярска запланирован на вечер 9 мая.