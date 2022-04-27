На параде Победы в Тюмени запретили коммунистическую символику

Парад Победы впервые пройдет в Тюмени без партийной символики Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Парад Победы впервые пройдет в Тюмени без партийной символики. Об этом 28 апреля заявила замглавы администрации города Вера Соловьева, выступая на заседании гордумы Тюмени, которое транслируется онлайн. Против нововведения выступила только фракция КПРФ.

«Предполагается единая колонна жителей города, которая пройдет в „Бессмертном полку“. Приходим все с портретами родных и близких. Атрибутика парада не предусматривает других символов и партийных отличий, кроме портретов тех людей, которым мы отдаем дань памяти. Надеюсь, это шествие объединит всех жителей», — объяснила Соловьева изменения.

Нововведение не поддержали коммунисты. «Мы считаем, что каждая партия должна показать, что она идет в колоннах. Фракция КПРФ не может в полной мере принять предложенную концепцию проведения парада», — прокомментировал депутат Сергей Пыхалов. В итоге концепцию поддержали 30 из 32 народных избранников, присутствовавших на заседании. Двое депутатов воздержались при голосовании.

В 2020 и 2021 годах парад Победы в Тюмени не проводился. Причиной отмены праздничных мероприятий стала пандемия коронавируса.