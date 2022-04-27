27 апреля 2022

В Тюменской области выбрали нового главу района. Инсайд URA.RU подтвердился

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Совещание у Губернатора Курган, путмин сергей
Вячеслав Елизаров сменил на посту главы Уватского района Сергея Путмина (на фото) Фото:

Новым главой Уватского района Тюменской области, как ранее и предсказывало URA.RU, избран Вячеслав Елизаров. Такое решение принято 28 апреля на заседании муниципальной думы, сообщил в своем telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Сегодня дума Уватского муниципального района назначила на должность нового главу администрации. Им стал Вячеслав Елизаров. Считаю, что депутаты приняли верное решение. Поздравляю!» — написал глава региона.

Елизаров сменил на посту Сергея Путмина, перешедшего на работу в областное правительство. До 2016 года чиновник уже работал замглавы Уватского района, когда с поста главы муниципалитета ушел Александр Тулупов, позднее ставший фигурантом уголовного дела. До последнего времени Елизаров возглавлял МКУ «Служба заказчика и технического контроля» в Тюмени.

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Новым главой Уватского района Тюменской области, как ранее и предсказывало URA.RU, избран Вячеслав Елизаров. Такое решение принято 28 апреля на заседании муниципальной думы, сообщил в своем telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. «Сегодня дума Уватского муниципального района назначила на должность нового главу администрации. Им стал Вячеслав Елизаров. Считаю, что депутаты приняли верное решение. Поздравляю!» — написал глава региона. Елизаров сменил на посту Сергея Путмина, перешедшего на работу в областное правительство. До 2016 года чиновник уже работал замглавы Уватского района, когда с поста главы муниципалитета ушел Александр Тулупов, позднее ставший фигурантом уголовного дела. До последнего времени Елизаров возглавлял МКУ «Служба заказчика и технического контроля» в Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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