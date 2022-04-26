26 апреля 2022

Тюменские власти согласовали нового главу района. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание у Губернатора Курган, путмин сергей
Вячеслав Елизаров заменит в Увате Сергея Путмина (на фото) Фото:

Новым главой Уватского района Тюменской области в высокой долей вероятности станет Вячеслав Елизаров, занимавший пост замруководителя этого муниципалитета до 2016 года. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. В апреле с должности главы в тюменское правительство перешел Сергей Путмин.

«Елизаров уже согласован в правительстве. На выборах будет второй кандидат — депутат Уватской районной думы Сергей Осетров, но он технический кандидат», — рассказал инсайдер. Выборы главы депутатами муниципальной думы пройдут 28 апреля.

Агентство направило в информационный центр правительства Тюменской области запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на него ожидается.

Елизаров работал в администрации Уватского района до 2016 года, когда с поста главы муниципалитета ушел Александр Тулупов, позднее ставший фигурантом уголовного дела. В настоящее время Елизаров возглавляет МКУ «Служба заказчика и технического контроля» в Тюмени.

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Новым главой Уватского района Тюменской области в высокой долей вероятности станет Вячеслав Елизаров, занимавший пост замруководителя этого муниципалитета до 2016 года. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. В апреле с должности главы в тюменское правительство перешел Сергей Путмин. «Елизаров уже согласован в правительстве. На выборах будет второй кандидат — депутат Уватской районной думы Сергей Осетров, но он технический кандидат», — рассказал инсайдер. Выборы главы депутатами муниципальной думы пройдут 28 апреля. Агентство направило в информационный центр правительства Тюменской области запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на него ожидается. Елизаров работал в администрации Уватского района до 2016 года, когда с поста главы муниципалитета ушел Александр Тулупов, позднее ставший фигурантом уголовного дела. В настоящее время Елизаров возглавляет МКУ «Служба заказчика и технического контроля» в Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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