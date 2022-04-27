Президент России Владимир Путин наградил в Кремле олимпийцев и паралимпейцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил победителей Олимпийских Игр — 2022 года, которые прошли этой зимой в Пекине. В их числе были и тюменские спортсмены. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра Тюменской области.

«В Кремле состоялась встреча с победителями Олимпийских Игр — 2022 года в Пекине. Олимпийские чемпионы получили из рук Президента Владимира Путина заслуженные награды. В числе награжденных были и тюменские спортсмены. Татьяна Сорина стала Кавалером Ордена Дружбы; Иван Якимушкин — Кавалером Медали Ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени; Александр Логинов — Кавалером Медали Ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени; Денис Спицов удостоен Ордена Почета», — указано в сообщении Информационного центра Тюменской области.

Как ранее указывало URA.RU, российские лыжники заняли первое место в эстафете на Олимпиаде в Пекине. В составе команды победителей был тюменский спортсмен Денис Спицов. Татьяна Сорина стала чемпионкой в эстафете, Иван Якимушкин взял «серебро» в лыжном масс-старте, а биатлонист Александр Логинов завоевал в эстафете «бронзу».

«Запустив несколько лет назад в „Жемчужине Сибири“ проект спортивных классов, мечтали, чтобы тюменские спортсмены стали Олимпийскими чемпионами. Прошло немного времени, среди выпускников уже есть победители и призеры. Это заслуга всех, кто был причастен, включая Владимира Якушева, Александра Моора!», — отметил главный тренер спортивной сборной команды Тюменской области по лыжным гонкам Андрей Иванов.

Президент России Владимир Путин наградил победителей ОИ — 2022 Информационный центр правительства Тюменской области

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