Житель ЯНАО подговорил подростка угнать снегоход

Подозреваемые после поездки оставили снегоход на берегу реки Фото: Дмитрий Сотников

Житель села Панаевск (Ямальский район, ЯНАО) подговорил своего несовершеннолетнего родственника угнать снегоход у односельчанина. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, после поездки подозреваемые оставили транспортное средство на берегу реки.

«По данным следствия, 11 апреля 2022 года в ночное время в селе Панаевск Ямальского района в ночное время 29-летний мужчина и его 17-летний родственник решили выехать в соседний населенный пункт. Так как своего транспорта у них не было, взрослый мужчина предложил несовершеннолетнему юноше завладеть снегоходом, принадлежащим их односельчанину», — говорится на официальном сайте ямальского СУ СКР.

Следовали, возбудили уголовное дело в отношении двух жителей села Панаевск по факту хищения снегохода. На данный момент они устанавливают все обстоятельства преступления. Помимо это в ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям мужчины, который подговорил на совершение преступления подростка.

Ранее URA.RU сообщало, что после вмешательства депутата Тюменской областной думы Ивана Вершинина удалось возбудить уголовное дело факту угона снегохода у жителей ямальской тундры в городе Лабытнанги. На данный момент в отношении полицейских, изначально убедивших потерпевших написать объяснение так, что они сами оказались виновниками случившегося, ведется проверка.