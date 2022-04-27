27 апреля 2022

Нашествие личинок добралось до Кургана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пекин. Китай, личинки
Ранее на нашествие личинок жаловались жители села Звериноголовского (архивное фото) Фото:

Жители Кургана заметили личинок, которые до этого заполонили участки в селе Звериноголовском. Об этом 28 апреля сообщили горожане.

«Личинки, которые ранее были замечены в Звериноголовском, уже и до Кургана добрались. Замечены на ул. Бурова-Петрова. Похоже, что это жуки-листоеды», — написал житель города Павел Качаев в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган».

К посту он приложил фотографии, на которых можно заметить десятки личинок. Ранее похожих личинок в большом количестве на своих участках заметили жители села Звериноголовского. Также этих личинок увидели на дорогах села и на площади. Местные жители предполагают, что это личинки жука-листоеда. У этих насекомых бывают вспышки массового размножения, которые трудно подавить. Множественные укусы жуков-листоедов могут привести к замедлению роста и гибели некоторых растений.

Личинок заметили на ул. Бурова-Петрова
Фото:
Предположительно это личинки жука-листоеда
Фото:

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан».

Жители Кургана заметили личинок, которые до этого заполонили участки в селе Звериноголовском. Об этом 28 апреля сообщили горожане. «Личинки, которые ранее были замечены в Звериноголовском, уже и до Кургана добрались. Замечены на ул. Бурова-Петрова. Похоже, что это жуки-листоеды», — написал житель города Павел Качаев в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган». К посту он приложил фотографии, на которых можно заметить десятки личинок. Ранее похожих личинок в большом количестве на своих участках заметили жители села Звериноголовского. Также этих личинок увидели на дорогах села и на площади. Местные жители предполагают, что это личинки жука-листоеда. У этих насекомых бывают вспышки массового размножения, которые трудно подавить. Множественные укусы жуков-листоедов могут привести к замедлению роста и гибели некоторых растений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...