Ранее на нашествие личинок жаловались жители села Звериноголовского (архивное фото) Фото: Ксения Фикс © URA.RU

Жители Кургана заметили личинок, которые до этого заполонили участки в селе Звериноголовском. Об этом 28 апреля сообщили горожане.

«Личинки, которые ранее были замечены в Звериноголовском, уже и до Кургана добрались. Замечены на ул. Бурова-Петрова. Похоже, что это жуки-листоеды», — написал житель города Павел Качаев в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган».

К посту он приложил фотографии, на которых можно заметить десятки личинок. Ранее похожих личинок в большом количестве на своих участках заметили жители села Звериноголовского. Также этих личинок увидели на дорогах села и на площади. Местные жители предполагают, что это личинки жука-листоеда. У этих насекомых бывают вспышки массового размножения, которые трудно подавить. Множественные укусы жуков-листоедов могут привести к замедлению роста и гибели некоторых растений.

Личинок заметили на ул. Бурова-Петрова Фото: Павел Качев группа соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган»

Предположительно это личинки жука-листоеда Фото: Павел Качев группа соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган»