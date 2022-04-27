Горожане предложили прикрепить песок к забору скотчем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) на территории 8 микрорайона на проезжей части обвалился кусок асфальта. Как сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте», из-за образовавшейся впадины в яму может провалиться машина.

«Эта дыра с прошлого летнего потопа. Я отправляла в администрацию видео, забор уже стоял. Приехали, подсыпали песочка и со следующим дождем его опять смыло. Так вот, чтобы песок держался нужно его синей изолентой к забору прикрепить, ну или скотчем. Наверное ждут, чтобы чья-то машина туда провалилась. У меня там авто стояло, утром вышла и офигела, благо не провалилось. Пришлось залазить через пассажирское сиденье», — написала Наталья Магадеева под постом в группе «Злой Ноябрянин».

На публикацию отреагировала мэрия города объяснив, что участок отремонтируют, если признают опасным. «При сезонной ревизии дорожной сети участок осмотрят специалисты, если его состояние не отвечает требованиям безопасности дорожного движения, отремонтируют», — ответила администрация.

Ранее сообщалось, что жители Ямало-Ненецкого автономного округа теряют колеса и портят автомобильные диски из-за образовавшейся в асфальте ямы. Впадина образовалась не доезжая 15 км до Губкинского на трассе по направлению Сургут — Салехард.

Дыра в асфальте Фото из соцсетей