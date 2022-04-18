Не доезжая 15 км до Губкинского образовалась огромная яма, из-за которой водители теряют колеса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа теряют колеса и портят автомобильные диски из-за образовавшейся в асфальте ямы. Ситуация произошла на трассе по направлению Сургут-Салехард, сообщают жители Губкинского в соцсети в «ВКонтакте».

«Началась весна — дороги растаяли. Не доезжая 15 км до Губкинского огромная яма, встряли не только мы. Пробили два колеса и погнули оба диска. Пока стояли ждали помощи, при нас еще одна машина влетела в ту же яму, итог тот же — пробито колесо и погнут диск» — рассказала пользователь с ником Anastasiya Pugachiova в группе «Губкинский — город мечты».

Горожане под постом предложили зафиксировать случившееся и обратиться в суд. Однако были и те, кто с иронией отреагировал на скорое решение проблемы. «В таких случаях вызывают ГАИ, фиксируют повреждения и подают в суд на дорожные службы. Есть ГОСТ на предельный размер выбоин», — написала Надежда Ханова. «Главное не забывайте, что ремонт надо делать во время дождя, а кидать асфальт прямо в лужи», — отметил читатель с ником «Ilfat Zaripov».

На сообщение отреагировала пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. В ведомстве сообщили, что из-за погодных условий яму залатают холодным асфальтобетоном. «Информацию передали подрядной организации, ямы будут устранены холодной асфальтобетонной смесью. После наступления положительных температур и запуска асфальтобетонного завода ямочный ремонт будет произведен горячей асфальтобетонной смесью», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что о состоянии ключевой трассы в ЯНАО в соцсетях высказался дальнобойщик. Тогда он отметил, что трасса Надым-Салехард находится в плохом состоянии: на дороге сплошные выбоины, из-за чего могут случиться серьезные аварии.

Яма на трассе Сургут-Салехард Фото из соцсетей

Повреждение колеса Фото из соцсетей

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