Подросток заявил полицейским, что переволновался на почве неуспешной сдачи предварительного ЕГЭ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ученик гимназии №2 развесил плакаты с угрозами на стенах школы. Родители гимназистов переживают, что администрация излишне «заминает тему». Фотографиями с URA.RU поделился читатель.

«Администрация [гимназии №2] закрывает глаза на действия ученика, которые направлены на устрашение детей. Руководство также запугивает учащихся и заставляет замалчивать эту тему, учителя требовали ничего не выкладывать и удалить фотографии. Ходят слухи, что этот ученик планирует устроить теракт в мае», — рассказали родители гимназистов порталу е1.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил URA.RU, что сотрудники полиции ОП 9 УМВД по Екатеринбургу проводят проверочные мероприятия после поступившего тревожного сообщения. «В настоящее время уже опрошены представители администрации учебного заведения и сам школьник. При опросе он пояснил сыщикам, что сильно переволновался из-за недостаточно высокого результата сдачи предварительного ЕГЭ. Намерений причинить вред себе или кому-либо еще у него не имелось», — отметил полковник Горелых.

Представители МВД совместно с психологом провели профилактическую беседу с гимназистом, в дальнейшем за его поведением будут следить педагоги, уточняет руководитель пресс-службы полиции. Уточняется также, что школьник ранее не состоял на учете, неоднократно становился победителем на городских олимпиадах, поэтому претендовал на золотую медаль и мечтал поступать в московский ВУЗ. Корреспондент URA.RU также направил запрос в департамент образования Екатеринбурга, но к моменту публикации ответ не поступил.

Фото: Читатель URA.RU

Фото: Читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU

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