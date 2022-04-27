Челябинка Яна Ким может попасть в рейтинг Forbes «30 до 30» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Предприниматель из Челябинска Яна Ким попала в список номинантов рейтинга «30 до 30» финансово-экономического журнала Forbes. Ким является основателем и генеральным директором компании Eva Lab, которая занимается разработкой и изучением технологии искусственного интеллекта.

Директор челябинской компании может попасть в рейтинг в области науки и технологий. Всего в номинации участвуют 100 человек из разных сфер деятельности. Компания Ким занимается разработкой систем поддержки принятия врачебных решений на базе алгоритмов искусственного интеллекта.

На сайте журнала опубликовали путь, который Ким прошла, чтобы попасть в номинацию. Согласно опубликованным данным, осенью 2021 года компания запатентовала свою первую разработку — алгоритм компьютерного зрения, способный распознавать новообразования, очаговые воспаления и отклонения нижних отделов желудочно-кишечного тракта.

Разработки челябинской компании в области искусственного интеллекта не остались не замеченными. На исследование от фонда содействия инновациям ей выделили гранд в размере 12 млн рублей. Сейчас разработки компании используются в онкоцентре Челябинской области. С их помощью проанализировано более тысячи пациентов.

Яна Ким является основателем и генеральным директором компании Eva Lab Скрин: официальный сайт журнала Forbes