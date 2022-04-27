Песня курганских авторов прозвучит на Красной площади 9 мая

Во время шествия «Бессмертного полка» в Москве будет звучать песня курганских авторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Песня «Россия моя», авторами и исполнителями которой являются курганцы Антон и Ольга Астафьевы, прозвучит в День Победы на Красной площади в Москве. Композиция вошла в список финалистов всероссийского конкурса «Песни нашего полка». Результаты опубликованы в группе конкурса в соцсети «ВКонтакте».

«Номинация „Непобедима, широка, горда“: „Россия моя“, авторы Ольга Астафьева и Антон Астафьев», — указано в списке финалистов. Песня курганцев вместе с другими композициями — победителями будет звучать в музыкальном сопровождении шествия колонны «Бессмертного полка» по Красной площади.

Астафьев в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал, что песня «Россия моя» была написана в прошлом году. Ее исполняли в Кургане на различных праздниках. «4 и 5 мая мы будем в Москву. Ожидается, что посетим концертный зал „Крокус Сити Холл“, Музей Победы. Пока не сказали, на какой площадке точно выступим, но концерт будет», — сообщил Астафьев.

На сайте конкурса указано, что всероссийская патриотическая акция «Песни нашего полка» включает в себя песенный конкурс и большой праздничный концерт в «Крокус Сити Холле». Цель проекта — создание нового патриотического контента для сохранения исторической памяти.