Авиакомпания «Россия» объявила о старте рейсов из Кольцово в Сочи

Рейсы из Екатеринбурга будут осуществляться дважды в неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Россия» начала авиасообщение из Екатеринбурга в Сочи с 28 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Авиакомпания „Россия“ (Группа Аэрофлот) совместно со стратегическим партнером — туроператором „Библио-Глобус“, с 28 апреля начала выполнение рейсов в Сочи из Екатеринбурга», — говорится в сообщении авиакомпании.

Рейсы из Екатеринбурга будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. В пресс-службе авиакомпании также уточнили, что «Россия» активно расширяет маршрутную сеть, реализовывая совместно с «Библиотечки-Глобус» безопасные и комфортные для пассажиров авиаперевозки. Кроме Екатеринбурга программа включает в себя также рейсы в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Нижнего Новгорода и Самары.