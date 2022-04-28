Авиакомпания «Россия» объявила о старте рейсов из Кольцово в Сочи

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Рейсы из Екатеринбурга будут осуществляться дважды в неделю Фото:

Авиакомпания «Россия» начала авиасообщение из Екатеринбурга в Сочи с 28 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Авиакомпания „Россия“ (Группа Аэрофлот) совместно со стратегическим партнером — туроператором „Библио-Глобус“, с 28 апреля начала выполнение рейсов в Сочи из Екатеринбурга», — говорится в сообщении авиакомпании.

Рейсы из Екатеринбурга будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. В пресс-службе авиакомпании также уточнили, что «Россия» активно расширяет маршрутную сеть, реализовывая совместно с «Библиотечки-Глобус» безопасные и комфортные для пассажиров авиаперевозки. Кроме Екатеринбурга программа включает в себя также рейсы в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Нижнего Новгорода и Самары.

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Авиакомпания «Россия» начала авиасообщение из Екатеринбурга в Сочи с 28 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Авиакомпания „Россия“ (Группа Аэрофлот) совместно со стратегическим партнером — туроператором „Библио-Глобус“, с 28 апреля начала выполнение рейсов в Сочи из Екатеринбурга», — говорится в сообщении авиакомпании. Рейсы из Екатеринбурга будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. В пресс-службе авиакомпании также уточнили, что «Россия» активно расширяет маршрутную сеть, реализовывая совместно с «Библиотечки-Глобус» безопасные и комфортные для пассажиров авиаперевозки. Кроме Екатеринбурга программа включает в себя также рейсы в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Нижнего Новгорода и Самары.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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