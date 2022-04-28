Текслер собрал силовиков для обсуждения работы в праздники

В ходе встречи обсуждали вопросы по обеспечению безопасности в майские праздники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 апреля провел очередное заседание антитеррористической комиссии, в которой приняли участие руководители всех силовых структур региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора, главной темой для обсуждения стало обеспечение безопасности в период майских праздников.

«Самое важное — это обеспечить полную безопасность всех участников мероприятий. Это главная задача, которая перед нами стоит», — цитирует Текслера его пресс-служба.

В ходе собрания губернатор поставил задачу с 1 по 12 мая организовать круглосуточную охрану монументов воинской славы, памятников и мест воинских захоронений. Также глава региона обратил внимание силовиков на скорое открытие детских лагерей. По словам Текслера, безопасность детей является приоритетной задачей. В лагерях должна быть обеспечена антитеррористическая защита, пожарная, санитарная безопасность.

Первое заседание антитеррористической комиссии в Челябинске в 2022 году было организовано в конце февраля. Тогда на повестку вынесли работу по предупреждению вовлечения учащихся и молодежи в террористическую деятельность. Текслер отметил необходимость усилить мониторинг в социальных сетях, а также активизировать профилактическую работу в учебных заведениях.