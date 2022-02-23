Текслер собрал челябинских генералов силовых структур

Темой собрания стало предупреждение шуттинга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер провел первое в 2022 году собрание антитеррористической комиссии, в котором приняли участие руководители всех силовых структур региона. Главной темой собрания стало предупреждение вовлечения учащихся и молодежи в террористическую деятельность, сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.

«Скулшутинг официально признан террористическим действием и запрещен в России. Это должно стать дополнительным сдерживающим фактором для тех, кто распространяет эту деструктивную субкультуру», — цитирует губернатора его пресс-служба.

Губернатор подчеркнул, что необходимо активизировать профилактическую работу в учебных заведениях, усилить мониторинг в социальных сетях. Также Текслер отметил всю важность взаимодействия с родителями школьников.

За 2021 год в России произошло сразу несколько вооруженных нападений на учебные заведения. Нападавшие были подростками. В мае в казанской гимназии № 175 один из учеников устроил стрельбу по людям. В результате происшествия погибли семь детей и два преподавателя. Более 20 человек получили ранения. В сентябре похожий случай произошел в пермском университете. Тогда в результате нападения погибли 6 человек, десятки получили ранения.