23 февраля 2022
22 февраля 2022

Текслер собрал челябинских генералов силовых структур

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер презентовал Елене Шмелевой проект кампуса для ЧелГУ и ЮУрГУ. Челябинск, портрет, текслер алексей
Темой собрания стало предупреждение шуттинга Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер провел первое в 2022 году собрание антитеррористической комиссии, в котором приняли участие руководители всех силовых структур региона. Главной темой собрания стало предупреждение вовлечения учащихся и молодежи в террористическую деятельность, сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.

«Скулшутинг официально признан террористическим действием и запрещен в России. Это должно стать дополнительным сдерживающим фактором для тех, кто распространяет эту деструктивную субкультуру», — цитирует губернатора его пресс-служба.

Губернатор подчеркнул, что необходимо активизировать профилактическую работу в учебных заведениях, усилить мониторинг в социальных сетях. Также Текслер отметил всю важность взаимодействия с родителями школьников.

За 2021 год в России произошло сразу несколько вооруженных нападений на учебные заведения. Нападавшие были подростками. В мае в казанской гимназии № 175 один из учеников устроил стрельбу по людям. В результате происшествия погибли семь детей и два преподавателя. Более 20 человек получили ранения. В сентябре похожий случай произошел в пермском университете. Тогда в результате нападения погибли 6 человек, десятки получили ранения.

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Челябинский губернатор Алексей Текслер провел первое в 2022 году собрание антитеррористической комиссии, в котором приняли участие руководители всех силовых структур региона. Главной темой собрания стало предупреждение вовлечения учащихся и молодежи в террористическую деятельность, сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора. «Скулшутинг официально признан террористическим действием и запрещен в России. Это должно стать дополнительным сдерживающим фактором для тех, кто распространяет эту деструктивную субкультуру», — цитирует губернатора его пресс-служба. Губернатор подчеркнул, что необходимо активизировать профилактическую работу в учебных заведениях, усилить мониторинг в социальных сетях. Также Текслер отметил всю важность взаимодействия с родителями школьников. За 2021 год в России произошло сразу несколько вооруженных нападений на учебные заведения. Нападавшие были подростками. В мае в казанской гимназии № 175 один из учеников устроил стрельбу по людям. В результате происшествия погибли семь детей и два преподавателя. Более 20 человек получили ранения. В сентябре похожий случай произошел в пермском университете. Тогда в результате нападения погибли 6 человек, десятки получили ранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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