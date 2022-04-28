Татьяна Мерзлякова, как и губернатор Евгений Куйвашев, не согласился с оценкой телеведущего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова ответила телеведущему Владимиру Соловьеву, который накануне назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». По словам Мерзляковой, в столице Урала исторически живут люди самых разных взглядов. Об этом URA.RU сообщила сама уполномоченная по правам человека в регионе.

«Мы очень хорошо понимаем, что человек [Владимир Соловьев] загружен и, может быть, чего-то не знает. Здесь исторически живут люди самых разных взглядов — кто-то вспоминает даже времена Пугачева, и Стеньки Разина. Но нас всегда оценивали по трудам: шахтам, металлургическим предприятиям, новым производствам», — поделилась Мерзлякова.

По словам чиновницы, жители региона всегда знали, какая великая ответственность лежит на них. «Да, здесь много дискутируют, но слушают и слышат друг друга. На Урале спорят, но не оскорбляют. И находят истину. Здесь живут настоящие патриоты, которые объединяются вокруг того, что нужно стране, людям. И, как показывают выборы, поддерживают Президента Владимира Путина и губернатора Евгения Куйвашева», — резюмировала она.

Ранее URA.RU писало, что журналист и телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» из-за обилия горожан оппозиционных взглядов. На эти слова отреагировали многие уральские VIP. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова считает неприемлемыми слова телеведущего. Чиновница предполагает, что местные олигархи, которые делают много полезного для города, должны пригласить Соловьева в гости и помочь полюбить Екатеринбург.

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