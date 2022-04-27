Омбудсмен: надо помочь Соловьеву полюбить Екатеринбург

Татьяна Мерзлякова считает недопустимым оскорблять жителей уральской столицы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова считает неприемлемыми слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Чиновница предполагает, что местные олигархи, которые делают много полезного для города, должны пригласить Соловьева в гости. Об этом URA.RU сообщила сама уполномоченная по правам человека в регионе.

«Я считаю, что нельзя город с полуторамиллионным населением оскорблять. В общем екатеринбуржцы — люди миролюбивые, добродушные и благородные. Надо попросить наших олигархов пригласить Соловьева к нам в гости. Показать город. Показать наших людей, которые трудятся на заводах, в больницах. Надо помочь Соловьеву полюбить Екатеринбург», — сказала Мерзлякова.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Владиму Соловьеву. На звонок корреспондента он не ответил.

Ранее URA.RU писало, что нелестное мнение о Екатеринбурге Владимир Соловьев высказал во время интервью с полпредом президента в УРФО Владимиром Якушевым. Ведущий программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» попросил оппонента объяснить, как получается, что в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и подонки. В ответ Якушев пояснил, что власти продолжают активно работать с точки зрения патриотического воспитания.

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Когда я прочитала я не могла говорить без эмоций. У нас уникальный город. Теплый. Видимо Соловьев давно не был в нашем городе.