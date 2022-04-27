Омбудсмен: надо помочь Соловьеву полюбить Екатеринбург

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова считает неприемлемыми слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Чиновница предполагает, что местные олигархи, которые делают много полезного для города, должны пригласить Соловьева в гости. Об этом URA.RU сообщила сама уполномоченная по правам человека в регионе.
«Я считаю, что нельзя город с полуторамиллионным населением оскорблять. В общем екатеринбуржцы — люди миролюбивые, добродушные и благородные. Надо попросить наших олигархов пригласить Соловьева к нам в гости. Показать город. Показать наших людей, которые трудятся на заводах, в больницах. Надо помочь Соловьеву полюбить Екатеринбург», — сказала Мерзлякова.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Владиму Соловьеву. На звонок корреспондента он не ответил.
Ранее URA.RU писало, что нелестное мнение о Екатеринбурге Владимир Соловьев высказал во время интервью с полпредом президента в УРФО Владимиром Якушевым. Ведущий программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» попросил оппонента объяснить, как получается, что в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и подонки. В ответ Якушев пояснил, что власти продолжают активно работать с точки зрения патриотического воспитания.
Когда я прочитала я не могла говорить без эмоций. У нас уникальный город. Теплый. Видимо Соловьев давно не был в нашем городе.
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова считает неприемлемыми слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Чиновница предполагает, что местные олигархи, которые делают много полезного для города, должны пригласить Соловьева в гости. Об этом URA.RU сообщила сама уполномоченная по правам человека в регионе. «Я считаю, что нельзя город с полуторамиллионным населением оскорблять. В общем екатеринбуржцы — люди миролюбивые, добродушные и благородные. Надо попросить наших олигархов пригласить Соловьева к нам в гости. Показать город. Показать наших людей, которые трудятся на заводах, в больницах. Надо помочь Соловьеву полюбить Екатеринбург», — сказала Мерзлякова. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Владиму Соловьеву. На звонок корреспондента он не ответил. Ранее URA.RU писало, что нелестное мнение о Екатеринбурге Владимир Соловьев высказал во время интервью с полпредом президента в УРФО Владимиром Якушевым. Ведущий программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» попросил оппонента объяснить, как получается, что в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживаются патриоты и подонки. В ответ Якушев пояснил, что власти продолжают активно работать с точки зрения патриотического воспитания. Когда я прочитала я не могла говорить без эмоций. У нас уникальный город. Теплый. Видимо Соловьев давно не был в нашем городе.