Лазарев отменил выступление в поддержку спецоперации

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Сергей Лазарев на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, лазарев сергей
Лазарева заменит Николай Басков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Певец Сергей Лазарев отказался выступать в Липецкой области на концерте «ZаРоссию» и встречаться с беженцами. Об этом сообщила администрация Липецкой области.

«Сергей Лазарев не выступит в Липецке на концерте „ZаРоссию“. Вместо него для липчан споет Николай Басков. Липецкие общественники предложили ему встретиться с беженцами из ДНР и ЛНР. Лазарев в последний момент отказался от этого предложения», — сообщается в telegram-канале администрации.

«ZаРоссию» представляет собой музыкальный марафон. Организаторы составили пул артистов, которых распределили по регионам. В Липецке выступать должны били Жасмин и Лазарев.

Ранее Лазарев в своих соцсетях осудил проведение спецоперации на Украине. Ее начала Россия по указу президента РФ Владимира Путина в целях демилитаризации и денацификации соседнего государства. Помимо этого важно было предотвратить наступление Украины на Россию и прекратить восьмилетний геноцид жителей Донбасса.

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Певец Сергей Лазарев отказался выступать в Липецкой области на концерте «ZаРоссию» и встречаться с беженцами. Об этом сообщила администрация Липецкой области. «Сергей Лазарев не выступит в Липецке на концерте „ZаРоссию“. Вместо него для липчан споет Николай Басков. Липецкие общественники предложили ему встретиться с беженцами из ДНР и ЛНР. Лазарев в последний момент отказался от этого предложения», — сообщается в telegram-канале администрации. «ZаРоссию» представляет собой музыкальный марафон. Организаторы составили пул артистов, которых распределили по регионам. В Липецке выступать должны били Жасмин и Лазарев. Ранее Лазарев в своих соцсетях осудил проведение спецоперации на Украине. Ее начала Россия по указу президента РФ Владимира Путина в целях демилитаризации и денацификации соседнего государства. Помимо этого важно было предотвратить наступление Украины на Россию и прекратить восьмилетний геноцид жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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