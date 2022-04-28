Лазарев отменил выступление в поддержку спецоперации

28 апреля 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Лазарева заменит Николай Басков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Певец Сергей Лазарев отказался выступать в Липецкой области на концерте «ZаРоссию» и встречаться с беженцами. Об этом сообщила администрация Липецкой области. «Сергей Лазарев не выступит в Липецке на концерте „ZаРоссию“. Вместо него для липчан споет Николай Басков. Липецкие общественники предложили ему встретиться с беженцами из ДНР и ЛНР. Лазарев в последний момент отказался от этого предложения», — сообщается в telegram-канале администрации. «ZаРоссию» представляет собой музыкальный марафон. Организаторы составили пул артистов, которых распределили по регионам. В Липецке выступать должны били Жасмин и Лазарев. Ранее Лазарев в своих соцсетях осудил проведение спецоперации на Украине. Ее начала Россия по указу президента РФ Владимира Путина в целях демилитаризации и денацификации соседнего государства. Помимо этого важно было предотвратить наступление Украины на Россию и прекратить восьмилетний геноцид жителей Донбасса. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Певец Сергей Лазарев отказался выступать в Липецкой области на концерте «ZаРоссию» и встречаться с беженцами. Об этом сообщила администрация Липецкой области. «Сергей Лазарев не выступит в Липецке на концерте „ZаРоссию“. Вместо него для липчан споет Николай Басков. Липецкие общественники предложили ему встретиться с беженцами из ДНР и ЛНР. Лазарев в последний момент отказался от этого предложения», — сообщается в telegram-канале администрации. «ZаРоссию» представляет собой музыкальный марафон. Организаторы составили пул артистов, которых распределили по регионам. В Липецке выступать должны били Жасмин и Лазарев. Ранее Лазарев в своих соцсетях осудил проведение спецоперации на Украине. Ее начала Россия по указу президента РФ Владимира Путина в целях демилитаризации и денацификации соседнего государства. Помимо этого важно было предотвратить наступление Украины на Россию и прекратить восьмилетний геноцид жителей Донбасса.