Трагедия произошла 28 апреля в черте Тюмени
Житель Тюмени попал под поезд, переходя железнодорожные пути в черте областного центра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального межрайонного управления на транспорте (МСУТ) СКР. Трагедия произошла 28 апреля.
«Сегодня в 13:44 (по мск) в Тюмени пассажирским поездом №170 смертельно травмирован местный житель 1970 года рождения. Мужчина переходил железнодорожные пути с велосипедом в неположенном месте», — рассказали в ведомстве.
Силовики сообщили, что на место выехал следователь Центрального МСУТ СКР. Организована доследственная проверка.
Мужчина с велосипедом переходил пути в неположенном месте
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский