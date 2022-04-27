Трагедия произошла 28 апреля в черте Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Тюмени попал под поезд, переходя железнодорожные пути в черте областного центра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального межрайонного управления на транспорте (МСУТ) СКР. Трагедия произошла 28 апреля.

«Сегодня в 13:44 (по мск) в Тюмени пассажирским поездом №170 смертельно травмирован местный житель 1970 года рождения. Мужчина переходил железнодорожные пути с велосипедом в неположенном месте», — рассказали в ведомстве.

Силовики сообщили, что на место выехал следователь Центрального МСУТ СКР. Организована доследственная проверка.

Мужчина с велосипедом переходил пути в неположенном месте Фото: Центральное МСУТ СКР