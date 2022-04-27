27 апреля 2022

Житель Тюмени погиб под колесами поезда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аудиогид по железнодорожному вокзалу. Тюмень, рельсы, поездка, поездка, путешествие поездом, путешествие, поезд, жд пути
Трагедия произошла 28 апреля в черте Тюмени Фото:

Житель Тюмени попал под поезд, переходя железнодорожные пути в черте областного центра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального межрайонного управления на транспорте (МСУТ) СКР. Трагедия произошла 28 апреля.

«Сегодня в 13:44 (по мск) в Тюмени пассажирским поездом №170 смертельно травмирован местный житель 1970 года рождения. Мужчина переходил железнодорожные пути с велосипедом в неположенном месте», — рассказали в ведомстве.

Силовики сообщили, что на место выехал следователь Центрального МСУТ СКР. Организована доследственная проверка.

Мужчина с велосипедом переходил пути в неположенном месте
Фото:

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени».

Житель Тюмени попал под поезд, переходя железнодорожные пути в черте областного центра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального межрайонного управления на транспорте (МСУТ) СКР. Трагедия произошла 28 апреля. «Сегодня в 13:44 (по мск) в Тюмени пассажирским поездом №170 смертельно травмирован местный житель 1970 года рождения. Мужчина переходил железнодорожные пути с велосипедом в неположенном месте», — рассказали в ведомстве. Силовики сообщили, что на место выехал следователь Центрального МСУТ СКР. Организована доследственная проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...