Свердловский авторитет Лис придумал хитрый план в суде

Владимир Кузнецов (Лис) заявил, что зовет мужчин-коллег «бабками» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Подозреваемый в занятии высшего положения в преступной иерархии (смотрящего Верхней Салдой) Владимир Кузнецов по кличке Лис попытался доказать непричастность к общаку (общая касса у криминальных авторитетов), заявляя, что «бабками», которые он собирал, называет людей, а не деньги. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда.

Представитель прокуроры спросила Кузнецова, как он может отрицать, что собирал «дань» со свердловчан, если в распоряжении есть запись телефонного разговора, где авторитет выезжает «собирать бабки». «Бабки — это не деньги. Я собирал „бабушек“, а не деньги. С кем работал — за тем заезжал, я их так называю. Что в этом такого?» — заявил Кузнецов. Он подчеркнул, что «бабками» называет мужчин-коллег на работе, которые старше его примерно на десять лет.

Представитель прокуратуры предположила, что эти слова являются частью плана для присяжных заседателей, которых Кузнецов предположительно пытался обмануть. Следующей частью плана, по версии обвинения, стали эксцентричные поступки Кузнецова.

Во время заседания подсудимый наполовину оголил торс и крутился перед присяжными заседателями, доказывая, что на нем нет криминальных татуировок. Этот и другие ходы заметил судья, призвавший Кузнецова вести себя прилично и не пытаться манипулировать присяжными.

Кузнецов обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, в частности в занятии положения смотрящего в Верхней Салде. По версии следствия, авторитет собирал общак в Верхней Пышме и других городах Свердловской области. Также ему вменяют мошенничество, сплочение криминальных элементов и предводительство в преступном сообществе. Кузнецов свою вину полностью отрицает, а его сокамерники, пришедшие на суд, уверяют, что Кузнецов живет честной жизнью.

Владимир Кузнецов решил раздеться перед присяжными заседателями Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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