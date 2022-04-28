В Челябинске решается вопрос о вылете лайнера в Турцию

Перелет могут отменить из-за отсутствия у Turkish Airlines разрешительных документов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из Челябинска на 29 апреля запланирован вылет в Турцию (Анталия). Если перелет авиаперевозчика Turkish Airlines состоится, то это событие станет звездным часом для аэропорта имени Курчатова и региональной туриндустрии. Об этом URA.RU сообщила президент Челябинской Ассоциация туристических организаций Инна Лобода, отметив, что пока у участников рынка нет 100 уверенности, что этот рейс состоится.

«На 29 апреля на электроном табло рейс из Челябинска в Анталию стоит и мы надеемся, что полетим. Если завтра рейс состоится, то это станет звездным часом нашего аэропорта. Вылеты из Екатеринбурга в Турцию запретили. Сейчас все смотрят на Челябинск», — заявила URA.RU Лобода.

В пресс-службе челябинского аэропорта URA.RU отметили, что запрос от авиаперевозчика Turkish Airlines на вылет поступил, но у перевозчика пока нет разрешения от одной из инстанций. По этой причине аэропорт Челябинск не может официально подтвердить завтрашний вылет в Анталию.

По словам руководителя Ассоциации, есть еще один негативный фактор, который может спровоцировать отмену этого и других перелетов в Турцию. Лобода отметила, что в Москве 80% рейсов отменили из-за подорожания путевок. Такая же ситуация может сложится и в УрФО.

Так тур с вылетом авиакомпанией Turkish Airlines из Челябинска 6 мая 2022 года на 6 ночей в отель 4* на «все включено» стоить около 61 тыс. рублей на человека. Стоимость указана при двухместном размещении.

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