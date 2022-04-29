Депутат Щапов призвал забирать у богатых до четверти дохода

Налоговая нагрузка на бедных россиян должна быть ниже, сказал Михаил Щапов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Для россиян, зарабатывающих выше 10 млн рублей в год ставка налога на доходы должна составлять не менее 25%. Это поможет снять вопрос о справедливости распределения доходов в ситуации, когда богатые люди уезжают из страны, бросив ее в тяжелую минуту. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

«Ввести прогрессивную ставку налога на доходы физических лиц нужно уже давно. Частично это сделано. Для доходов свыше 5 млн рублей ставка составляет 15%. Но нужно идти дальше и повышать ставку с доходов свыше 10 и 50 млн рублей в год. Для малоимущих ставку налога нужно либо обнулить, либо значительно снизить, для тех кто получает свыше 10 млн рублей в год сделать ее 25%», — сказал Михаил Щапов.

По его словам, это необходимо по нескольким причинам. «У нас в стране огромный разрыв в доходах между богатыми и бедными. Демонстративное сверхпотребление богатых, подчас обеспеченное не собственными талантами, а разделом общенародной советской собственности, либо преференциями от российского государства, вызывает огромное раздражение у малоимущих людей», — объяснил депутат.

Он считает, последнее время ситуация только обостряется. «Люди видят, что часть богатых и знаменитых просто уехали из страны, бросив ее в тяжелую минуту. Это ставит вопрос о справедливости распределения доходов. И прогрессивная шкала может этот вопрос снять за счет меньшей налоговой нагрузки для бедных и более высокой — для богатых», — отметил парламентарий. Щапов подчеркнул, что необходимо рассмотреть вопросы о повышении пошлин на ввоз предметов роскоши и более высоком налоге на дворцы и особняки.

Собеседник агентства считает, что данные предложения помогут государству и самим россиянам. «Все эти меры, с одной стороны, сделают систему налогообложения более справедливой, а с другой стороны, принесут дополнительные доходы в бюджет, которые сейчас крайне нужны для поддержания социальных функций государства: на повышение пенсий, зарплат бюджетникам, строительство социальных объектов и так далее», — заключил Михаил Щапов.

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