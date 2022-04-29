29 апреля 2022

В Челябинской области в озере всплыла мертвая рыба. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбаки на Камской ГЭС. Пермь, берег, рыбак, кама, рыба, река, рыбалка
В минэкологии региона говорят, что замор рыбы характерен для мелких водоемов Урала Фото:

Мертвая рыба обнаружена на берегу озера Ирдяги в Аргаяшском районе (Челябинская область). В министерстве экологии Челябинской области говорят, что это характерная для мелких водоемов Урала ситуация.

«Подобные случаи ранее зафиксированы в Чебаркульском, Еткульском, Аргаяшском и Коркинском районах. Данная ситуация связана с замором рыбы, который характерен для водоемов Урала и Западной Сибири. Наиболее подвержены этому мелкие замкнутые — болота, карьеры, небольшие озера, пруды, где отсутствует течение», — пояснили URA.RU в минэкологии Челябинской области.

По информации отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов по Челябинской области, замор рыбы — естественный процесс, который происходит ежегодно. Обычно погибает рыба, менее устойчивая к недостатку кислорода.

Замор рыбы происходит в основном в феврале — начале марта, когда водоемы еще скованы толстым слоем льда, у рыб часто возникает кислородное голодание. Подобные случаи этой весной зафиксированы в Чебаркульском, Еткульском, Аргаяшском и Коркинском районах.

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Мертвая рыба обнаружена на берегу озера Ирдяги в Аргаяшском районе (Челябинская область). В министерстве экологии Челябинской области говорят, что это характерная для мелких водоемов Урала ситуация. «Подобные случаи ранее зафиксированы в Чебаркульском, Еткульском, Аргаяшском и Коркинском районах. Данная ситуация связана с замором рыбы, который характерен для водоемов Урала и Западной Сибири. Наиболее подвержены этому мелкие замкнутые — болота, карьеры, небольшие озера, пруды, где отсутствует течение», — пояснили URA.RU в минэкологии Челябинской области. По информации отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов по Челябинской области, замор рыбы — естественный процесс, который происходит ежегодно. Обычно погибает рыба, менее устойчивая к недостатку кислорода. Замор рыбы происходит в основном в феврале — начале марта, когда водоемы еще скованы толстым слоем льда, у рыб часто возникает кислородное голодание. Подобные случаи этой весной зафиксированы в Чебаркульском, Еткульском, Аргаяшском и Коркинском районах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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