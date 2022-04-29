В минэкологии региона говорят, что замор рыбы характерен для мелких водоемов Урала Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Мертвая рыба обнаружена на берегу озера Ирдяги в Аргаяшском районе (Челябинская область). В министерстве экологии Челябинской области говорят, что это характерная для мелких водоемов Урала ситуация.

«Подобные случаи ранее зафиксированы в Чебаркульском, Еткульском, Аргаяшском и Коркинском районах. Данная ситуация связана с замором рыбы, который характерен для водоемов Урала и Западной Сибири. Наиболее подвержены этому мелкие замкнутые — болота, карьеры, небольшие озера, пруды, где отсутствует течение», — пояснили URA.RU в минэкологии Челябинской области.

По информации отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов по Челябинской области, замор рыбы — естественный процесс, который происходит ежегодно. Обычно погибает рыба, менее устойчивая к недостатку кислорода.

Замор рыбы происходит в основном в феврале — начале марта, когда водоемы еще скованы толстым слоем льда, у рыб часто возникает кислородное голодание. Подобные случаи этой весной зафиксированы в Чебаркульском, Еткульском, Аргаяшском и Коркинском районах.